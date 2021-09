Mann fällt betrunken in Bachhagel aus einem rollenden Auto

Einen hohen Sachschaden hat ein Mann in Bachhagel angerichtet. Er startet in seiner Garage ein Auto, fällt raus - und der Wagen fährt weiter.

Einen kuriosen Unfall hat die Dillinger Polizei am Sonntag mitgeteilt. Der Vorfall fing ganz harmlos an: Ein Mann fuhr am Samstagabend um 19.30 Uhr sein Auto aus seiner Hofeinfahrt in Bachhagel und stellte es am Straßenrand ab. Dann ging der 50-Jährige zurück zu einem weiteren Pkw, der in einer dahinter liegenden Garage stand.

Fast hätte der Wagen eine Nachbarin erwischt

Noch bevor der 50-Jährige vollständig im Fahrzeug saß, startete er bei offener Autotür den Motor. Während der Wagen rückwärts rollte, fiel der Fahrer aus dem Pkw und rollte sich unter der geöffneten Fahrertür auf die Seite. Der Pkw rollte rückwärts aus dem Hof, über die Straße und in die Einfahrt der gegenüberliegenden Nachbarin, bis er schließlich an der Hauswand zum Stehen kam.

Die 19-jährige Nachbarin konnte durch einen Sprung auf die Seite verhindern, zwischen dem Wagen und der Hauswand eingequetscht zu werden. Der 50-Jährige verletzte sich bei seinem Sturz aus dem Auto leicht.

Im Garten des Bachhaglers stehen Cannabis-Pflanzen

Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei wies der 50-jährige Fahrer einen Alkoholwert von über 1,7 Promille auf. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Nachdem die Beamten zudem starken Cannabis-Geruch wahrnahmen, sahen sie sich den Garten genauer an - und entdeckten prompt Cannabis-Pflanzen im Garten.

Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei schätzt ihn wegen der Schäden an Auto und Hausmauer auf eine Summe im vier-bis fünfstelligen Bereich. Der 50-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. (pol)

