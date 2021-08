Zwei Bachhagler leben mit Geist Hans-Jörg unter einem Dach

Plus Franziska Birkmeir und Moritz Kloevekorn haben das Mauthaus in Bachhagel komplett renoviert und sich dort ihren Traum vom Eigenheim erfüllt. Trotz der gruseligen Geschichten, die man sich noch heute im Dorf erzählt.

Endlich Sonnenschein. Nach Tagen und Wochen des Regens. Und das mitten im August. Bauer Hans-Jörg macht sich bei den warmen Temperaturen sofort daran, seine reife Frucht, die schon Schaden erlitten hat, auf dem Feld einzuholen. Er stellt sogar an einem Tag die eigene Erntearbeit über die Anweisung seines Vogtes. Eine fehlerhafte Entscheidung, wie sich schnell herausstellt. Hans-Jörg muss dafür mit seinem Leben bezahlen.