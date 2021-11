Friedhöfe im Bachtal für die Lebenden planen

Trist, düster und mit viel Kies – so soll der Friedhof Altenberg in Syrgenstein nicht länger aussehen. Mehr Bepflanzung und Sitzmöglichkeiten laden in Zukunft zum Verweilen ein. Außerdem wurde der Zugang zu den Urnenstelen barrierefrei gestaltet.

Foto: Michaela Asum (Archivbild)