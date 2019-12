31.12.2019

Bachtrompeten in Brachstadt

Konzert mit dem Nördlinger Ensemble

Mit einem festlichen Konzert zum neuen Jahr gastiert das Nördlinger Bachtrompeten Ensemble am Samstag, 4. Januar, in der evangelischen Pfarrkirche Maria Magdalena in Brachstadt. Beginn ist 15 Uhr. Seit 15 Jahren spielen die drei schwäbischen Profitrompeter Rainer Hauf, Paul Lechner und Armin Schneider nun schon zusammen. Zwei feste Organisten und ein Paukenspieler begleiten das Ensemble von Beginn an. In dieser Zeit konnten sich die Musiker nicht nur perfekt aufeinander einspielen, sondern in über 150 Konzerten im Süddeutschen Raum auch eine enorme Konzerterfahrung sammeln. Mit dem Organisten Klaus Ortler und Tom Lier, an Pauken und Schlagwerk, sind in Brachstadt langjährige Weggefährten an ihrer Seite. Im Focus des Programms steht Musik ihrer neuen CD, darunter Werke von Vivaldi, Mozart und Lier. Das Ensemble musiziert, wie üblich, teils von der Empore, teils vom Altarraum aus. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden werden erbeten. (pm)