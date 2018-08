vor 33 Min.

Badespaß im Eichi – bei freiem Eintritt

Zwar haben Regenwolken für eine Planschpause gesorgt, trotzdem sind viele Leser ins Dillinger Freibad gekommen und haben ihre kostenlosen Tickets genutzt.

Von Simone Bronnhuber

Hanna und Jonas kann es gar nicht schnell genug gehen. Die beiden Geschwister aus Dillingen haben schon ihre Badeklamotten fertig, flitzen an der Kasse vorbei und lachen um die Wette. Und: Obwohl der Fünfjährige und die Siebenjährige es eilig haben, ins Wasser zu springen, halten sie kurz vor dem Drehkreuz an. „Danke“, sagen sie zu Schwimmmeister Jochen Hihler und DSDL-Chef Wolfgang Behringer. Danke dafür, dass sie heute gemeinsam mit ihrem Papa keinen Eintritt im Dillinger Eichwaldbad zahlen müssen. Denn wer am gestrigen Donnerstag in dem Freibad an der Donau kostenlos planschen, schwimmen oder faulenzen wollte, konnte das – diese Aktion machen die Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen in Zusammenarbeit mit unserer Zeitung seit einigen Jahren in den großen Sommerferien möglich. So nutzten auch dieses Mal wieder viele Leserinnen und Leser die Gelegenheit und schnappten sich ein Ticket mit der Aufschrift „Leseraktion“.

Bis zehn Uhr schien die Sonne

Und wer schon sehr früh da war, der hatte Glück: Denn bis kurz nach 10 Uhr scheinte die Sonne mit all ihrer Kraft – bis ein kurzes, aber heftiges Gewitter den Badegästen einen Strich durch die Rechnung machte. Jochen Hihler musste die Becken sperren. Der Grund: Blitzschlaggefahr. „Das muss ich machen, dafür bin ich verantwortlich“, sagt er und fügt hinzu: „Und genau deshalb verlängern wir unsere Aktion auch. Da überlegen wir doch nicht lange.“ So durften unsere Leser am Donnerstag nicht nur bis Mittag ein kostenloses Ticket ziehen, sondern den ganzen Tag – und das haben einige am Nachmittag genutzt, nachdem die Sonne sich noch mal für ein paar Stunden zeigte.

Die Eichi-Chefs: Jochen Hihler (links) und Wolfgang Behringer. Bild: Simone Bronnhuber

Aktion der Donau-Zeitung und der Wertinger Zeitung

Auch Kathrin Kraus und ihre Kinder Juliana (9) und Philipp (7) aus Zusamaltheim sind im Eichwaldbad und haben Spaß. „Wir sind öfter hier. Es ist schön hier und idyllisch an der Donau. Vor allem gefällt mir das große Nichtschwimmerbecken“, sagt Mama Kathrin und lacht, denn in diesem Moment huschen ihre Tochter und ihr Sohn an ihr vorbei, rennen die Treppe zum Rutschenturm hoch, und los geht die wilde Fahrt. „Denen gefällt es auch“, sagt Kathrin Kraus und lacht – und das noch ein bisschen mehr bei freiem Eintritt. „Ihr seid die Besten“, lobt die Zusamaltheimerin ihre Heimatzeitung für die Aktion. Die machen vor allem Jochen Hihler und Wolfgang Behringer möglich. Unkompliziert, spontan und jedes Jahr gerne öffnen sie die Eichi-Türen für unsere Leser. Erst recht in einem Sommer wie dieses Jahr. Seit Öffnung des Freibades im Mai bis jetzt zählen die beiden rund 82000 Besucher. Das sind fast 15000 Menschen mehr im Vergleich zu 2017. „Es ist definitiv ein Supersommer, aber kein Jahrhundertsommer. Wir sind zufrieden und unsere Gäste auch“, sagt Behringer. Die dauerhaft hohen Temperaturen in den vergangenen Wochen haben mehr Gäste ins Eichwaldbad gelockt. Trotzdem, so erklärt es Schwimmmeister Hihler mit seiner knapp 40-jährigen Berufserfahrung, sind wechselhafte Tage im Sommer die besseren. „An den Tagen, an denen es dann schön ist, kommen viel mehr, um das Wetter zu nutzen.“ Spitzentag bisher im jetzigen Jahr: knapp 3000 Besucher. Dass es da an den Kassen mal Warteschlangen gibt, sei dann ganz normal. Wolfgang Behringer bittet um Verständnis: „Mittags kommen alle gedrängt. So ist das. Wer vormittags kommt, muss nicht lange warten.“

"Gerade für die Kinder ist es schön hier"

Darum ist auch Bianca Otter mit ihren vier Kindern Maurice (16), Leon (5), Joel (4) und Jannik (1,5) am Donnerstag früh dran. Sie hat den Zeitungsschnipsel für den freien Eintritt ausgeschnitten und freut sich über den kostenlosen Tag im Eichwaldbad. „Gerade für die Kinder ist es schön hier“, sagt die Lutzingerin.

Und ihr ältester Sohn Maurice ergänzt: „Es ist entspannt im Eichwaldbad.“ Das freut auch Jochen Hihler, trotzdem beobachtet er seit Jahren, dass es immer mehr Kinder gibt, die nicht schwimmen können – und die Aufsicht für die Schwimmmeister immer noch herausfordernder ist. „Wir sind jeden Feierabend froh, wenn alles gut gegangen ist“, sagt er. Die vielen guten Sommerwochen in diesem Jahr haben deshalb auch eine Personalaufstockung verlangt: Es wurden zusätzlich Rettungsschwimmer eingestellt. „Die vielen heißen Tage sind schön, aber auch eine Herausforderung für uns“, so Hihler. Insgesamt rund 20 Mitarbeiter sind von 5.30 bis 23.30 Uhr im Schichtbetrieb insgesamt beschäftigt – von Rasenpflege bis Reinigung.

Hände hoch: Familie Kraus hat Spaß in der Wasserrutsche. Bild: Simone Bronnhuber

Das wissen die Gäste zu schätzen. So auch die Freundinnen Janina Krickhahn und Nathalie Sandner-Reiger. Die beiden Frauen haben sich am Donnerstag bei freiem Eintritt im Eichwaldbad getroffen. „Wir sind öfter hier. Es ist die Nähe, den Kindern gefällt es und sie treffen ihre Freunde“, sagt Janina Krickhahn aus Wittislingen. Freundin Nathalie aus Lauingen fügt hinzu: „Ich mag vor allem das große Schwimmbecken.“



Da dürfte die siebenjährige Hanna auch schon rein – sie hat das Seepferdchen und ist Mitglied bei der Wasserwacht Dillingen. Stolz trägt sie den roten Badeanzug mit dem Logo des Vereins. „Jeden Samstag schwimmen wir“, erzählt sie. Aber viel lieber rutscht sie mit Bruder Jonas. „Am Ende legt man sich hin und ist noch schneller“, verrät der Fünfjährige und grinst. Na dann: Volle Rutschfahrt voraus im Dillinger Eichwaldbad.

