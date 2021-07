Wer ist ins Bächinger Mooseum eingestiegen und hat Schaden angerichtet?

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, unberechtigt auf das Gelände des Mooseums in der Schloßstraße in Bächingen eingedrungen. Dort versprühten sie den kompletten Inhalt eines Feuerlöschers auf einen Anhänger und verbrannten mehrere Holzbretter in einer Feuerstelle.

Die Polizei Dillingen bittet um Hinweise

Der mutwillig angerichtete Gesamtschaden liegt bei etwa 150 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (pol)