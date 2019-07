vor 8 Min.

Bächingens Bürgermeister Roland Grandel zieht sich zurück

Bächingens Bürgermeister Roland Grandel wird bei den Kommunalwahlen nicht mehr antreten. Warum sich Grandel zurückziehen möchte.

Von Andreas Schopf

Roland Grandel, Bürgermeister der Gemeinde Bächingen, wird sich zu den kommenden Kommunalwahlen nicht mehr aufstellen lassen. Das teilte Grandel zuletzt im nichtöffentlichen Teil einer Gemeinderatssitzung mit. Der 65-Jährige ist seit 2002 Rathauschef in der Brenzgemeinde.

Bächingen: Bürgermeister Roland Grandel will nicht mehr antreten

Als Grund für den Rückzug nennt er auf Anfrage unter anderem sein Alter. „Ich werde 66“, sagt Grandel, und betont: „Drei Amtszeiten sind genug.“ In den Gemeinden der VG Gundelfingen ist Grandel damit der einzige amtierende Bürgermeister, der sich nicht mehr zu den Wahlen aufstellen lässt. Sowohl Stefan Taglang, Bürgermeister von Medlingen, als auch Christoph Mettel, Rathauschef in Haunsheim, wollen im Amt bleiben und treten erneut zu den Kommunalwahlen an.

