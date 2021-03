16.03.2021

Bäckerei Salzmann: Im Lockdown zur neuen Filiale in Dillingen

Plus Höchstädter Unternehmer baut Laden in der Königstraße um. Zur völligen Zufriedenheit fehlt noch eines. Was?

Von Berthold Veh

Neue Fenster, ein neuer Boden, eine neue Ladeneinrichtung – die Bäckerei Salzmann hat ihr Geschäft in der Königstraße 8 umgebaut. Seit mehr als zehn Jahren betreibt der Höchstädter Unternehmer Jürgen Salzmann die Niederlassung in der Dillinger Innenstadt. Jetzt sei es nötig gewesen, den Laden zu modernisieren.

Zehn Tage war der Laden in Dillingen geschlossen

Die Bäckerei Salzmann, die neben ihrem Hauptstandort in Höchstädt als dritte Niederlassung auch noch die Filiale in der Dillinger Baywa betreibt, habe dafür die Zeit des Lockdowns genutzt. Zehn Tage war die Filiale in der Königstraße geschlossen. „Jetzt ist alles neu“, freut sich Salzmann.

Der 59-Jährige investierte einen fünfstelligen Euro-Betrag in den Umbau. Und für die Zukunft hat Salzmann einen ganz konkreten Wunsch: Dass der Lockdown ein Ende hat und in der Lehrer-Akademie wieder Fortbildungen stattfinden. „Es sind zurzeit leider keine Lehrer vor Ort, das sind sehr gute Kunden von uns“, erläutert der Höchstädter. Wenn die Pädagogen ihre Kurse online im Homeoffice absolvieren, sei die Dillinger Innenstadt ganz schön leer.

Alles neu, alles modern

In der modernen Bäckereifiliale machen rösche Brezen, leckere Sandwiches, duftendes Osterbrot und vieles mehr Appetit. Jürgen Salzmann sagt, er habe festgestellt, dass zuletzt die Wertschätzung für kleinere Bäckereien und Metzgereien gestiegen sei. „Die Menschen sind bereit, für Qualität aus Handwerksbetrieben Geld auszugeben“, sagt Salzmann. Hier seien beispielsweise vor allem wegen der schwankenden Luftfeuchtigkeit die Brezen von Tag zu Tag etwas unterschiedlich.

35 Beschäftige arbeiten bei Salzmann

„Und mittlerweile bin ich sogar stolz darauf“, sagt Salzmann. Denn in den Backstuben der Handwerksbetriebe seien ja auch Menschen am Werk und keine Roboter. Der Geschmack der Backwaren sei viel besser als bei industriell gefertigten Produkten, ist der 59-Jährige überzeugt. So klein ist die Bäckerei und Konditorei Salzmann aber nicht. In den drei Geschäften in Höchstädt und Dillingen arbeiten etwa 35 Beschäftigte.

