10:13 Uhr

Bagger samt Anhänger unterschlagen

Ein Mann leiht sich bei einem Lauinger Unternehmen einen Bagger samt Anhänger. Und taucht nie wieder auf.

Ein 48-jähriger Bauarbeiter hat eine Unterschlagung begangen. Laut Polizei lieh sich der Mann am vergangenen Dienstag bei einem Unternehmen in Lauingen einen Kompaktbagger samt Anhänger aus, um angeblich zu einer Baustelle in Giengen zu fahren.

Nachdem der Bagger nicht wie vereinbart am nächsten Tag zurückgebracht worden war, fuhr ein Mitarbeiter des Unternehmens zur angegebenen Adresse in Giengen. Dort war aber von einer Baustelle keine Spur, auch der Bagger samt Anhänger konnte nicht mehr aufgefunden werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Es handelt sich hierbei um einen Bagger der Marke Kubota und einen Anhänger der Marke Tema im Gesamtwert von etwa 28500 Euro mit dem amtlichen Kennzeichen DLG-LM 44. Hinweise werden von der Polizei Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegengenommen. (pol)

Weitere Themen dazu: