vor 48 Min.

„Bahntrasse ist keine Umfahrung“

Es gab auch Neuwahlen bei der Höchstädter B16-Bürgerinitiative

Die Bürgerinitiative B 16 neu – Bahntrasse nein – danke e.V. von Höchstädt hat ihre Generalversammlung, mit Neuwahlen, abgehalten. Sie ist ein Zusammenschluss von aktiven Bürgern und der SSV Höchstädt. Vorsitzender Siegfried Behringer, sein Stellvertreter Hermann Ludley sowie die übrigen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Einziger Wechsel erfolgte beim Schriftführer. Nach jahrelanger Arbeit übergab Roland Steininger sein Amt an Jakob Kehrle. Über den aktuellen Sachstand der B16 neu Ortsumfahrung Höchstädt wurde berichtet. Eine Bahntrasse, wie sie vonseiten des „ Bund Naturschutz und Teilen der Deisenhofener Bewohner“ gefordert wird, kann von der Mehrheit der Bürger nicht hingenommen werden, da diese nicht den Erfordernissen für die Zukunft entspricht, schreibt die Initiative in ihrer Pressemitteilung. Eine Bahntrasse sei keine Umfahrung von Höchstädt, sondern nur eine weitere Ortsdurchfahrt, die den Verkehr schlecht verteile. Es gebe für diese Straße, innerörtlich, keine Zu- und Abfahrten und damit sei die dringend erforderliche Entlastung der Lutzinger Straße nicht möglich.

Der Feinstaub, die Abgase und der Lärm bleibe bei einer Bahntrasse in der Stadt und belaste die Sporttreibenden, die Schulen, die Gewerbebetriebe und die Bürger. Diese Situationen für den Menschen zu verbessern, sei eine wesentliche Aufgabe der Umgehungsstraße.

Bei der Stadtratssitzung am 14. Oktober ist ein hydrogeologisches Gutachten vorgestellt worden. Dabei kam heraus, dass durch die Veränderung der Lage des bisherigen Wasserschutzgebietes a) mit einem Brunnen rund 430000 cbm Wasser gefördert werden könnte. Bisher können aus zwei Brunnen rund 330000 cbm gefördert werden.

Außerdem haben diese Brunnen nur noch eine wasserrechtliche Genehmigung bis 31.12.2020. Und b) könnte eine Planung der Trasse Nord außerhalb des Wasserschutzgebietes erfolgen. Damit würde eine gewisse Rechtssicherheit entstehen, die bei einem RiStWag-Ausbau durch das Wasserschutzgebiet nicht gegeben ist – so führten es Behringer und Ludley bei der Versammlung aus. (pm)

