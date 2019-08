08.08.2019

Bald kann man in der Höchstädter "Glocke" übernachten

Die Inhaber des Höchstädter Restaurants Zur Glocke, Daniel und Gabi Stoiber, haben erweitern. Ein 500 Quadratmeter großes Hotel kommt zum Restaurant hinzu.

In wenigen Wochen wollen Gabi und Daniel Stoiber die ersten Gäste empfangen und verwöhnen. Vor rund einem Jahr war Spatenstich für den Anbau an ihr Restaurant Zur Glocke in Höchstädt. Wobei Anbau nicht richtig ist: In einem Jahr ist ein modernes Hotel entstanden.

Zehn weitere Zimmer, ein großer Frühstücksbereich und eine Wohnung für Stoibers im obersten Stock werden derzeit fertiggestellt – 500 Quadratmeter mit moderner Technik und Ausstattung , aufgeteilt in zwei Stockwerke. „Uns gefällt es allen gut. Wir freuen uns“, so Gabi Stoiber. (sb)

Lesen Sie zum Hintergrund den Artikel vom Baubeginn: Ein neues Hotel für Höchstädt

