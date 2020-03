vor 34 Min.

Bald wird das 100-Jährige gefeiert

Der Musikbezirk des Kreises spricht in Syrgenstein über das vergangene Jahr und was sich künftig ändern könnte

Die musikalische Förderung und Weiterbildung sowohl der Jugend als auch von Erwachsenen bleibt im Landkreis Dillingen weiterhin stark. Das war laut Pressemitteilung aus mehreren Berichten und Grußworten während der Jahreshauptversammlung des ASM-Musikbezirks 17 Dillingen/Donau abzuleiten. Bezirksvorsitzender Josef Werner Schneider hatte eingangs zahlreiche Mitglieder und Gäste in der Bachtalhalle in Syrgenstein begrüßt. Zuvor hatte der gastgebende Musikverein „Frisch Voran“ Syrgenstein unter der Leitung von Lukas Bruckmeyer die Versammlung musikalisch eröffnet. Dessen Vorsitzender Bernd Stutzmüller stellte anschließend den Verein kurz vor. „Frisch Voran“ wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Daher wird der Verein das 26. Bezirksmusikfest vom 11. bis 14. Juni ausrichten.

Schneider blickte in seinem Jahresbericht auf zahlreiche Veranstaltung des ASM-Bezirks 17 zurück. Er erwähnte dabei die Instrumentalworkshops, die jährliche Jungmusikerlehrgangswoche mit Abschlusskonzert sowie den erfolgreichen Start des Bezirksorchesters. Die Serenade im Höchstädter Schlosshof habe dabei einen glanzvollen Abschluss der ersten Projektphase mit mehreren Probentagen gebildet. Auch dieses Jahr werde das Orchester wieder zusammenkommen – mit einem Abschlusskonzert im Dillinger Stadtsaal Ende September.

Bei der Vorsitzenden- und Dirigententagung im Januar habe es interessante Vorträge über die Themen Gema und Vereinscoaching gegeben. Eine weitere Haupttätigkeit des Bezirks 17 sei die Jugendarbeit. In diesem Kontext bedankte sich Schneider beim Kreistag des Landkreises Dillingen für die hohe jährliche finanzielle Förderung, die dieser direkt zugutekäme. Er appellierte an die Musikvereine, die Zuschüsse des Landkreises zu nutzen. Für das anstehende Jahr warb der Bezirksvorsitzende unter anderem für den Besuch des Bezirksmusikfestes in Syrgenstein, und dort vor allem für die Teilnahme am Gemeinschaftschor und am Umzug am Festsonntag.

Bezirksdirigentin Ingrid Philipp berichtete, dass die Teilnahme der Musikkapellen an Wertungsspielen im Bezirk 17 nach wie vor ausbaufähig sei. Dieses Jahr habe sich nur ein Jugendblasorchester angemeldet. Das Wertungsspiel werde man daher absagen. Sie erwäge dieses nun nur alle zwei Jahre anzubieten. Um das Angebot an Instrumentalworkshops zu verbessern, seien ab nächstem Jahr Kooperationen mit anderen Bezirken geplant. Philipp warb außerdem für weitere Anmeldungen für das Bezirksorchester. Nach dem erfolgreichen Start habe man auch dieses Jahr wieder Bundesdirigent Thomas Hartmann als musikalischen Leiter gewinnen und mit ihm gemeinsam ein sehr gutes Konzept erarbeiten können. Die Bezirksdirigentin bedankte sich in diesem Zusammenhang bei den Musikvereinen aus Haunsheim, Lauingen, Wittislingen und Binswangen, die im vergangenen Jahr Probenheime und Notenmaterial zur Verfügung gestellt hatten. Ausdrücklich erwähnte sie den Musikverein Donauklang, der dem Bezirk gleich bei zwei Veranstaltungen in Höchstädt geholfen hatte.

Bezirksjugendleiterin Daniela Arnold lobte die gute musikalische Jugendausbildung in den Vereinen. Auf dieser Basis könne man in der Jungmusikerlehrgangswoche sehr gut aufbauen. Man sehe dies besonders auch an den insgesamt 135 absolvierten Bläserprüfungen im vergangenen Jahr, was noch mal eine gewaltige Steigerung bedeutete.

Dagegen seien im gesamten ASM alle Bezirksentscheide des Kammermusikwettbewerbs abgesagt und die relativ wenigen Teilnehmer gleich zum Verbandsentscheid weitergeleitet worden. Dies werde vermutlich in zwei Jahren wieder so sein. Dagegen könne der diesjährige Bezirksentscheid des Solo-Duo-Wettbewerbs wieder auf eine rege Teilnehmerzahl hoffen. Hier sei der Bezirk 17 aufgrund der Teilnehmer der Stadtkapelle und Musikschule aus Wertingen immer sehr stark.

Landrat Leo Schrell zitierte in seiner Ansprache das Motto des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes: „Die Zukunft im Blick – Der Jugend verbunden – Der Tradition verpflichtet“. Dass die Musikvereine, Stadtkapellen und Spielmannszüge des Landkreis Dillingen in ihren Tätigkeiten in diesem Motto aufgingen, sei deutlich erkennbar. Da der Kreistag die Arbeit der Musikvereine sehe, finde bei der Bewilligung des Zuschusses an den Bezirk 17 gar keine große Diskussion mehr statt. Die Ehrung der Bezirksdirigentin Ingrid Philipp mit dem Preis der „Herbstzeitlosen“ im vergangenen Jahr sei ein Beispiel für die große Wertschätzung für Engagement in Kultur und Jugendarbeit und müsse besonders herausgestellt werden. Des Weiteren wünschte Schrell dem Musikverein „Frisch Voran“ Syrgenstein viel Erfolg für die Ausrichtung des Bezirksmusikfests. (pm)

