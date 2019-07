vor 42 Min.

Balladen mit Lebendigkeit und Charme

Das Duo Lyneste gastiert in Birkenried

Eine französisch-keltische Mischung aus lebendigen und emotionalen Balladen präsentiert das anglofranzösische Duo „Lyneste“ am Sonntag, 7. Juli, ab 14 Uhr im Kulturgewächshaus in Birkenried. Seit über zehn Jahren trägt das Ensemble die eigenen, mehrsprachigen Balladen und mitreißenden Lieder auf den verschiedensten Bühnen Europas vor. Dabei kennzeichnen Abwechslungsreichtum, Lebendigkeit, Charme und Stimmung die Musik in ihrem Konzertprogramm.

Catherine Rochat und Andy von Treuberg sammeln auf ihren Reisen und Tourneen viele Themen und Ideen, welche sie anschließend zu sanften, fragenden, teils melancholischen, teils mehrstimmig gesungenen Erzählungen verarbeiten. Im Kulturgewächshaus in Birkenried erhalten sie Unterstützung von Peter Weigele an der Querflöte. (pm)

Der Eintritt ist frei. Das Kulturgewächshaus in Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen. Weitere Informationen zu Band und Veranstaltung unter www.lyneste.de, www.birkenried.de/startseite oder info@birkenried.de.

