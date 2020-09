vor 14 Min.

Banden-Diebstähle in Dillingen: Gericht verurteilt Paar

Plus Eine 22-Jährige und ihr 28-jähriger Partner sind unter anderem in Dillingen auf Diebestour. Vor Gericht werden sie der „Ostrava-Bande“ zugerechnet.

Von Michael Siegel

Zu Freiheitsstrafen von 30 und 32 Monaten sind jetzt zwei Angeklagte verurteilt worden, die unter anderem in Dillingen, Heidenheim und Aichach Diebstähle begangen haben. Verschärfend auf das Strafmaß wirkte sich für die beiden tschechischen Staatsbürger aus, dass sie vom Schöffengericht des Augsburger Amtsgerichts der sogenannten „Ostrava-Bande“ zugeordnet wurden und somit nicht nur gewerbsmäßig, sondern auch bandenmäßig gehandelt haben.

"Ostrava-Bande": Gericht verurteilt Diebes-Paar

Bereits vor sechs Wochen hatte der Prozess vor dem Schöffengericht des Augsburger Amtsgerichts begonnen (wir berichteten). Die Anklageschrift warf dem 28-jährigen Angeklagten und seiner 22-jährigen Lebensgefährtin und Mutter des gemeinsamen Kindes einen Handtaschendiebstahl im Rewe in Dillingen am 27. Juni 2019, einen Kosmetika-diebstahl aus einem Rewe in Thüringen, einen Handtaschendiebstahl im Kaufland in Heidenheim (3. Juli 2019), einen Kleiderdiebstahl am 25. Juli 2019 in der Dillinger Königstraße sowie am 26. Juli 2019 einen versuchten Diebstahl aus dem Betreuten Wohnen in Aichach vor.

Zunächst war eine 49-jährige Ladenbesitzerin aus Dillingen an der Reihe, die im Juli 2019 Zeugin des Diebstahls in der Königstraße geworden war. Sie habe in ihrem eigenen Geschäft für eine Kundin gerade etwas aus dem Schaufenster geholt, als sie gesehen habe, wie eine blonde Frau im geschätzten Alter zwischen 30 und 40 Jahren vom Kleiderständer im Eingangsbereich vom gegenüberliegenden Geschäft mehrere Kleider auf den Arm genommen und diese zu einem Auto getragen hatte, wo sie diese in den Kofferraum legte. Stutzig geworden sei sie, weil sie bemerkt habe, wie die Frau freudig gelacht habe. Gleich daraufhin seien zwei weitere Frauen in den Wagen gestiegen und davongefahren. Die Zeugin hatte ein Foto des Autos samt Kennzeichen mit ihrem Mobiltelefon gemacht. Dieses wurde den Prozessbeteiligten gezeigt.

Auch für den Eigenbedarf wird geklaut

Zweiter Zeuge war ein 39-jähriger Polizei-Spezialist aus München, in dessen Dienststelle die Fäden aus dem In- und Ausland in Fällen wie dem einer mutmaßlichen Ostrava-Bande zusammenlaufen. Eine Gruppe von bis zu 90 Personen aus der Tschechischen Republik, zumeist aus der Region um die nordmährische Stadt Ostrau, viele von ihnen in einem verwandtschaftlichen Verhältnis, beging mindestens seit 2013 Verbrechen in Deutschland, Österreich, der Schweiz. Was nicht so ganz zu den jetzt verhandelten fünf Taten passen wollte: In der Regel gehe es den Tätern um Diebstähle, bei denen man an Bargeld kommt. Freilich sei nicht auszuschließen, dass auch Dinge des täglichen Bedarfs wie Kosmetika oder Kleidung mitgenommen würden, für den Eigenbedarf. Der Kripo-Beamte zeigte dem Gericht auf, dass die Mitglieder der Ostrava-Bande in wechselnden Gruppen an verschiedenen Tatorten aktiv würden. Soweit die Delikte aufgeklärt werden konnten, habe es sich immer wieder um dieselben Personen gehandelt. Auch die beiden Angeklagten seien anhand der vorliegenden Erkenntnisse diesem Zusammenhang zuzuordnen.

Für Staatsanwalt Sebastian Konrad bestätigte sich der Sachverhalt wie in der Anklage vorgetragen, zudem sei in zwei Fällen die Tatbeteiligung von den Angeklagten gestanden worden. Für ihn habe die Aussage des Polizei-Experten klar erwiesen, dass es sich bei den beiden Angeklagten um Mitglieder eines gemeinschaftlich handelnden Clans gehandelt habe. Er forderte für die Angeklagte 22-Jährige eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten, für ihren Partner und Komplizen eine solche von zwei Jahren und sechs Monaten, da er nicht an allen fünf angeklagten Diebstählen beteiligt gewesen sei.





Verteidiger Peter Kanev stellte zwar nicht die beiden gestandenen Diebstähle in Abrede, sah jedoch die Tatbeteiligung seiner Mandantin in den anderen drei Fällen als nicht erwiesen an. Hier forderte er Freispruch, ansonsten eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten, aussetzbar zur Bewährung. Immerhin sitze seine Mandantin seit über neun Monaten in Untersuchungshaft. Ähnlich sah dies Rechtsanwalt Klaus Rödl, dessen Mandant schon seit elf Monaten in Untersuchungshaft in Gablingen lebe. Vor allem sah er ebenso wenig wie Kanev Belege dafür, dass sein Mandant Mitglied einer Bande sei. Der gleiche Name wie der anderer Gruppenmitglieder reiche nicht für eine Zuordnung. Mit höchstens einem Jahr und vier Monaten Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, sei sein Mandant zu bestrafen.

Gericht sieht Banden-Mitgliedschaft als erwiesen an

Das Schöffengericht um vorsitzende Richterin Ulrike Ebel-Scheufele sah die Banden-Mitgliedschaft der beiden Angeklagten als erwiesen an. Grund seien die eindeutigen Ausführungen des Kripo-Experten. Das Gericht verurteilte die angeklagte 22-Jährige wegen drei Fällen des schweren Bandendiebstahls zu einer Freiheitsstrafe von 32 Monaten. Zudem muss die Frau Wertersatz in Höhe von 935 Euro leisten. Zweifel hatte das Gericht an der Täterschaft der Frau beim Kleidungsdiebstahl in Dillingen und beim versuchten Einbruch in das Aichacher Betreute Wohnen. Hier seien die Angaben der Zeugen nicht eindeutig genug gewesen. Alte Leute zu bestehlen sei an sich schon eine „üble Sache“, so die Richterin. Wie weit es führen könne, zeige der Fall der Seniorin, die den Diebstahl ihrer Handtasche inklusive des Wohnungsschlüssels nicht mehr habe verarbeiten können, bis sie drei Wochen nach dem Diebstahl starb.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Im Falle des 28-jährigen Angeklagten seien die beiden angeklagten Taten gestanden worden. Er wurde, da er bereits vorbestraft ist, zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen