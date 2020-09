00:31 Uhr

Barock trifft modernen Sound

Drei Musiker begeistern im Lauinger Martinsmünster

Von Gernot Walter

Gültige Interpretationen bei Meisterwerken auch wenig bekannter Komponisten gab es kürzlich im Martinsmünster in Lauingen zu bestaunen. Das gelang auf besondere Weise den technisch äußerst versierten einheimischen Musikern, die durch ihr Können die Besucher in der unter Corona-Bedingungen gut gefüllten Kirche beglückten. Den regionalen Bezug der Mitwirkenden hatte in seiner Begrüßung Stadtpfarrer Raffaele de Blasi erwähnt, der sich erfreut zeigte über das Zustandekommen des Konzertes und die große Resonanz. „Hausorganist“ Michael Finck war der Garant für adäquates Begleiten, Marie-Sophie Schweizer brillierte mit bestechender tonlicher Präzision auf Sopran und Altsaxofon und Nadine Schiffelholz gefiel durch Noblesse in Ausdruck und sichere Virtuosität. Das abwechslungsreiche Programm vereinte nur anfangs alle drei Instrumente, ansonsten wechselten sich die Holzbläserinnen in schöner Regelmäßigkeit ab. Immer dabei die Albertus-Magnus-Orgel.

Ausschließliches Accompagnieren war ihr vorgegeben bei den originalen und arrangierten Sätzen. Michael Finck zügelte sein dynamisches Temperament und war der verständige Impuls- und Taktgeber. War seine Begleitorchesterfunktion gefragt wie etwa bei G. Fr. Händel, Ch. Widor oder E. Morricone, imponierte der Organist mit fundierter Registrierung. So wurde der Charakter der Stücke treffend erfasst und die klanglichen Möglichkeiten der Orgel geschickt eingesetzt. Das erlaubte bei der „Aria“ von Leclair sogar das neu eingebaute Cromorne-Register wirkungsvoll ertönen zu lassen.

Von Fincks vielseitigem Begleiten profitierten die Bläser-Kolleginnen aus dem St. Bonaventura-Gymnasium Dillingen. Marie-Sophie Schweizer erzielte mit ihrem Alt-Saxofon aufgrund ihrer meisterlichen Beherrschung des Instrumentes ein Höchstmaß an Authentizität und Farbigkeit. Sie überzeugte mit dem kraftvollen (Invention und Humoresque von Denis Bédard) wie auch lyrischem Spiel (Gabriels Oboe) oder durch barocke Festlichkeit (Allegro von Händel) und jazzige Anklänge (Voyage von Hartmut Tripp). Marie-Sophie Schweizer beeindruckte mit ihrem Gespür für Timing, Dynamik, Rhythmus und Harmonie. Sie zeichnete sich durch gefühlvolles Legato aus, phrasierte leichtfüßig mit vokalem Ton.

In den Duo-geführten Stellen (Händel, Widor) war sie eine kongeniale Partnerin zur Querflötistin Nadine Schiffelholz. Dieser stand ein großes technisches Repertoire zur Verfügung, mit dem sie den geistigen Gehalt der musikalischen Gedanken durchleuchten konnte. Fließende Läufe für die Bewegungsenergie der schnellen Sätze (Allegro, Devienne; Scherzo, Widor), Nähe und Wärme durch samtene Tiefe, differenzierte Tongebung (Aria, Leclair; Meditation, Chaminade), Sicherheit und Souveränität kennzeichneten die starken Wiedergaben. Großer Beifall für eine knappe Stunde bewegenden Musizierens, das mit dem Andante Cantabile von Charles-Marie Widor belohnt wurde.

im Martinsmünster beginnt am Sonntag, 18. Oktober, um 17 Uhr. Es gastiert Michael Lachenmayr.

