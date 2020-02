08.02.2020

Basar für Kinderbedarf in Blindheim

So kann man sich anmelden

Alles rund um Babysachen und Kinderbedarf dreht sich am Sonntag, 1. März, wieder von 10 bis 12 Uhr in der Gemeindehalle in Blindheim. Dann findet der beliebte Baby- und Kinderbasar statt. Alles rund ums Baby und Kleinkind, z.B. gut erhaltene Kleidungsstücke, insbesondere für Frühjahr und Sommer, Kleinmöbel, Kinderwagen und Co. sowie Umstandsmode können angeboten werden.

Der Einlass für die Verkäufer ist um 9 Uhr, für Einkäufer und Besucher ab 10 Uhr. Wie in den vergangenen Jahren werden über 50 Verkaufstische zur Verfügung stehen. Die Tischgebühr beträgt fünf Euro. Kinder können ebenfalls ab 10 Uhr beim kostenlosen Flohmarkt im Eingangsbereich Spielsachen verkaufen, Decken hierfür bitte selbst mitbringen. Auch wird wieder ein Kuchenverkauf stattfinden, dessen Reinerlös dem Kindergarten Blindheim zugutekommt, heißt es in der Pressemitteilung. (pm)

nimmt der Elternbeirat Kiga Blindheim am 17. Februar unter Telefon 0178/1332985 entgegen.