Landkreis Dillingen

vor 42 Min.

Das kosten gewerbliche Grundstücke im Landkreis Dillingen

Plus Alle zwei Jahre werden die Bodenrichtwerte für die Kommunen ermittelt. Wo es die billigsten und wo es die teuersten Gewerbegrundstücke im Kreis Dillingen zu kaufen gibt.

Von Simone Bronnhuber

Thomas Baumann muss im ersten Moment laut am Telefon lachen. „Heute würden wir kein Grundstück mehr dafür verkaufen“, sagt Ziertheims Bürgermeister. Dennoch: Laut den aktuellen Bodenrichtwerten, die in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Landratsamt Dillingen alle zwei Jahre ermittelt werden, wird ein Grundstück in Ziertheim aktuell auf 19 Euro geschätzt. Diese Zahl gilt ausschließlich für gewerbliche Nutzung, nicht für privates Wohnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

