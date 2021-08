Dillingen

12:00 Uhr

Im Graben des Dillinger Schlosses: „Das ist kein Haus von der Stange“

Plus Das Tierarztehepaar Dippon lebt in einem mehr als 300 Jahre alten Haus, sich zur Hälfte im Graben des Dillinger Schlosses befindet. Das ist längst nicht die einzige Besonderheit.

Von Dominik Bunk

Das Dillinger Schloss – ein Ort reicher Geschichte in der Donaustadt. Dieses Mal geht es aber nicht um das große, prominente Bauwerk. Es geht um dessen Hennenfüttereigebäude, direkt daneben im Schlossgraben. Das haben die beiden Tierärzte Eva und Erhard Dippon zu ihrem Zuhause gemacht. Das Besondere daran: Es wurde in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts erbaut und unterscheidet sich in einigen Punkten von modernen Häusern. Hauptsächlich die außergewöhnliche Grundfläche und die damit verbundene Raumaufteilung stellten die Bauherren bei der Sanierung vor viele Herausforderungen.

