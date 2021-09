Bauen im Kreis Dillingen: Wie nachhaltig ist der Massivhausbau heute?

Plus Holzhäuser sind nicht nur im Trend, sie gelten als umweltschonender. Da gehen die Meinungen im Landkreis Dillingen auseinander.

Bauboom, Rohstoffmangel, steigende Preise, die Digitalisierung, strengere Vorschriften, CO2-Werte, Klimawandel – viele Themen beschäftigen die Handwerksbetriebe im Landkreis Dillingen. In einer losen Serie wollen wir verschiedene Bereiche vorstellen. Heute geht es um die Nachhaltigkeit von Massivhäusern.