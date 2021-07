Landkreis Dillingen

20:10 Uhr

Bauplätze im Landkreis Dillingen: Wo es welche gibt und was sie kosten

Beinahe täglich verändert sich dieser Anblick: Der Bauboom in der Gemeinde Finningen ist ungebrochen. Vor circa einem Jahr war hier noch grüne Wiese. Jetzt sprießen die Häuser nur so aus dem Boden – den Bürgermeister freut’s.

Plus Bauen ist so beliebt wie schon Jahre nicht mehr. Auch bei uns in der Region. Eine Übersicht, was wo ein Quadratmeter Land im Landkreis Dillingen kostet. Wertingen und Dillingen sind Spitzenreiter.

Von Simone Bronnhuber

348 Euro. So viel kann ein Grundstück pro Quadratmeter in der Stadt Wertingen wert sein. Laut Auswertung der aktuellen Bodenrichtwerte, die alle zwei Jahre im Landratsamt Dillingen ermittelt werden, gehört die Zusamstadt damit zu den Spitzenreitern bei den Quadratmeterpreisen für einen Bauplatz für Wohnen. Aber, das betont Andreas Müller vom Wertinger Bauamt ausdrücklich: „Der Preis entsteht einerseits durch Angebot und Nachfrage. Und andererseits kommt es immer auf die Lage an.“

