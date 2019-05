Bauern und Gärtner sorgen sich: Droht ein neuer Dürre-Sommer?

Plus Nach dem extrem trockenen Vorjahr fehlt den Böden im Landkreis Dillingen schon jetzt Feuchtigkeit. Doch die Region hat einen Vorteil.

In den vergangenen Tagen hat es mal wieder geregnet. Nach den frühsommerlich warmen und trockenen Tagen zuvor dürfte so mancher Landkreisbewohner etwas enttäuscht über den Wetterumschwung gewesen sein. Ganz anders ist die Lage bei denen, die auf das Klima angewiesen sind. „Für Landwirte bedeutet jeder Regentag bares Geld“, sagt Stephan Haase, Pflanzenbauberater vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Wertingen.

Trockenheit: Auch der Schnee hat nicht geholfen

Bauern und Gärtner schauen mit Sorge auf das Wetter und die Vorhersagen. Denn die Ausgangslage ist heuer schwierig. Nach dem extrem trockenen Jahr 2018 fehlt es bereits jetzt an Feuchtigkeit. „Die Böden sind tief ausgetrocknet“, sagt Haase. Daran konnte auch der viele Schnee des Winters nichts ändern. Dieser hätte laut Haase zumindest die obersten Bodenschichten angefeuchtet. Nach dem sehr warmen Frühjahr sei auch diese Feuchtigkeit wieder weg. Umso wichtiger sei es, dass nun genügend Regen vom Himmel kommt. Vor allem in der derzeitigen Phase des Jahres, in der viele Pflanzen aus dem Boden sprießen, wie etwa der Mais. Fehle es jetzt an Feuchtigkeit, werde die Qualität und der Ertrag der Ernte sinken, sagt Haase.

Auch der Raps etwa, der derzeit in seiner vollen Blütenpracht steht, braucht jetzt dringend Wasser, sagt Klaus Beyrer, Kreisobmann des Bayerische Bauernverbandes. „Ansonsten wäre es die erste Frucht des Jahres, die eine Ertragsdepression bringt.“ Beyrer betont aber: Auch wenn es heuer bislang ein Niederschlagsdefizit gibt, sei auf den Äckern und Feldern der Region noch nichts kaputt gegangen. „Wenn jetzt genügend Regen kommt, kann sich das schnell wieder relativieren.“ Sollte dies nicht eintreten, könnten beispielsweise auch Probleme in der Viehfütterung auftreten. In diesem Bereich seien die Reserven bald aufgebraucht, warnt Beyrer.

Grundwasserstände haben sich noch nicht erholt

Die Sorge vor einem erneuten Dürre-Jahr wie 2018 ist groß. Werner Hopf, Geschäftsführer der Gartenbauzentrale Main-Donau in Gundelfingen, stellt fest: „Die Prognosen sind nicht gut.“ Die Grundwasserstände haben sich noch nicht vom Vorjahr erholt. Sollte heuer erneut zu wenig Niederschlag fallen, müssen die Gemüsebauern nachbewässern, um die Pflanzen am Leben zu erhalten und einen zufriedenstellenden Ertrag sicherzustellen. „Das bedeutet sehr viel mehr Aufwand“, betont Hopf.

Doch eine Alternative gebe es nicht. Die Gemüsebauern sind den Zwängen des Marktes unterlegen. Ein Salatkopf zum Beispiel, der wegen Trockenheit etwas kleiner gewachsen ist, hat im normierten Supermarkt-Sortiment keinen Platz. Das Gemüse muss einwandfrei wachsen, auch bei Trockenheit, um Abnehmer zu finden, erklärt Hopf. Also brauche es die Bewässerung. In welchem Umfang diese heuer nötig sein wird, wird sich noch zeigen. Ein Vorteil der Region: Die heimischen Böden sind im Vergleich äußerst widerstandsfähig und können Wasser und Nährstoffe besonders gut speichern, sagt Hopf.

Die Preise für die Verbraucher würden steigen

Trotzdem: Wird die Trockenheit wieder derart extrem wie 2018, drohen Ernteausfälle. Schon im vergangenen Jahr hätten zehn bis 20 Prozent der Brunnen der Gundelfinger Gemüsebauern kein Wasser mehr zur Verfügung gestellt. Die betroffenen Felder sind dann der Trockenheit ausgeliefert. In der Folge würden der Ertrag nach unten gehen – und die Preise für die Verbraucher steigen. Immerhin: Die Aussichten für das kommende Wochenende sind aus Sicht der Erzeuger gut. Am Freitag und Samstag soll es regnen.