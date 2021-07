Landkreis Dillingen

17:33 Uhr

Nach Unglück in Augsburg: Wie sicher stehen die Bäume im Kreis Dillingen?

Das tödliche Unglück auf einem Spielplatz in Augsburg hat auch Mitarbeiter in Stadtverwaltungen im Landkreis Dillingen, die für die Sicherheit auf öffentlichen Plätzen zuständig sind, betroffen gemacht. Das Foto entstand Ende Juni nach einem Unwetter im Dillinger Taxispark. Dort hatte der Sturm Äste an Bäumen herabgerissen.

Plus Der tödliche Unfall auf einem Spielplatz in Augsburg, bei dem ein Baum auf ein Kind und seine Mutter stürzte, beschäftigt auch Verwaltungsmitarbeiter im Kreis Dillingen. Haben wir einen Handlungsbedarf?

Von Cordula Homann und Berthold Veh

Das Unglück in Augsburg hat auch Menschen in der Region fassungslos gemacht. Eine Familie spielt am Samstag sorglos auf einem Spielplatz an der Dieselstraße, als plötzlich ein Baum auf Mutter und Kind fällt. Ein knapp zweijähriges Mädchen stirbt Stunden später in der Uniklinik. Der tödliche Unfall war am Montagmorgen im Wertinger Rathaus „sofort Thema in der Sachgebietsleiter-Besprechung“, teilt Verena Beese von der Verwaltungsgemeinschaft auf Anfrage mit. „Das tragische Unglück hat uns alle geschockt“, sagt Beese.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen