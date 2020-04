vor 17 Min.

Baumärkte und Gärtnereien erleben Ansturm

Einen Ansturm hat am Montag auch der Bau- und Gartenmarkt der Baywa in Dillingen erlebt. Mitarbeiter verteilten an die Kunden Mundschutzmasken und desinfizierten die Wagen.

Plus So empfinden Kunden, Mitarbeiter und Unternehmer im Landkreis Dillingen den ersten Tag der Öffnung nach der mehrwöchigen Schließung. Was jetzt hermuss.

Von Berthold Veh

Diesen Tag hat auch Heinz Eisenmann aus Welden herbeigesehnt. Nach dem wochenlangen Stillstand haben seit Montag in Bayern Baumärkte und Gärtnereien wieder geöffnet. „Darauf haben wir jetzt fünf Wochen gewartet“, sagt Eisenmann. Deshalb ist der Weldener nach einem Augenarztbesuch in Dillingen gleich mit seiner Tochter Iris Schrötter ein paar hundert Meter weiter zur Baywa gefahren. Für Eisenmann ist das in Zeiten der Corona-Pandemie ein kleiner Schritt der Rückkehr zur Normalität. In seinem Garten setzt der Weldener zurzeit Randplatten. Und diese Arbeiten seien ins Stocken geraten. „Wir haben kein Material mehr“, sagt Eisenmann. Jetzt gibt es Nachschub.

Mit Mundschutzmasken und Sonnenschein: Wiedereröffnung des Bau- und Gartenmarkts Die Sonne scheint an diesem Frühlingstag vom wolkenlosen Himmel. Passend für die Wiedereröffnung nach dem mehr als einen Monat andauernden Shutdown. Ein Auto nach dem anderen fährt auf den Parkplatz des Bau- und Gartenmarkts Baywa in Dillingen. Es bilden sich Warteschlangen, Sicherheitsabstand inklusive. Die Einkaufswagen sind abgezählt, damit nicht zu viele Kunden in den Markt gelangen können. Vor der Eingangstür desinfizieren Mitarbeiter die Wagen und verteilen Mundschutzmasken an die Kunden. Den Beschäftigten ist die Freude anzumerken, dass wieder Leben in den Bau- und Gartenmarkt einkehrt. „Wir freuen uns richtig, dass es wieder losgeht“, sagt eine Mitarbeiterin. Und auch Thomas und Heidelinde Mayer strahlen übers ganze Gesicht. „Wir brauchen dringend Blumenerde, damit wir im Garten etwas tun können“, sagt der Roggdener. Und für die Vögel werde er Meisenknödel einkaufen, denn die bräuchten ja auch etwas zum Fressen, erläutert Mayer. Ansturm auch bei Pflanzen Spengler in Dillingen Dasselbe Bild bei Pflanzen Spengler. Bereits am Montagvormittag stehen viele Autos vor dem Gartencenter. Auch Eva-Maria Wirth nutzt die Gelegenheit zum Einkauf. „Mit dem Zeug im Gesicht ist das sehr ungewohnt“, sagt die Dillingerin und meint damit die Mundschutzmaske, die sie aufgesetzt hat. Jetzt müsse sie dringend Blumen für ihren Balkon kaufen. Wenn man schon die ganze Zeit zu Hause bleiben müsse, dann soll wenigstens der Balkon eine grüne Oase sein, sagt Wirth. Die Erleichterung ist Seniorchef Ulrich Spengler und seiner Frau Gabriele ebenso anzumerken. Seit dem 18. März war das Gartencenter geschlossen. Da sei der erste Tag der Öffnung „eine richtige Erlösung – auch für die Mitarbeiter“, sagt Ulrich Spengler. Zuletzt hätten Stiefmütterchen, Primeln und Bellis entsorgt werden müssen. Und dies ansehen zu müssen, „das tut weh“, wie der Unternehmer anmerkt. Jetzt gehe es endlich wieder weiter, freut sich Spengler, der ebenso wie seine Frau eine Mundschutzmaske trägt. Garten-Land Wohlhüter in Gundelfingen bietet auch Mundschutz an Erleichtert ist auch Seniorchefin Sieglinde Wohlhüter vom Garten-Land Wohlhüter in Gundelfingen. Auch dort sind bereits am Montagvormittag viele Kunden da, die ihren Bedarf für die Gartenarbeit decken wollen und das Einkaufen genießen. Für Gärtnereien hat das Frühjahr große Bedeutung. „April und Mai sind die umsatzstärksten Monate im Jahresablauf“, informiert Sieglinde Wohlhüter. Denn gegenwärtig sei ja die Hauptpflanzzeit im Garten und auf dem Balkon. Auch das Gemüse müsse jetzt gepflanzt werden. Das Garten-Land Wohlhüter lege viel Wert auf die Hygienevorschriften, betont die Seniorchefin. Die Einkaufswagen werden desinfiziert. Für Kunden gebe es am Eingang Mittel zur Desinfektion der Hände, und es werden Mundschutzmasken angeboten. Lesen Sie auch: Zusammenhalt im Pro Seniore Bissingen ist „schön und tröstlich“

