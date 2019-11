vor 32 Min.

Baumgarten bekommt ein neues Baugebiet

2021 soll im neuen Baugebiet in Königsbrunn gearbeitet werden. Einheimischen winkt günstigeres Bauland.

16 Bauplätze sollen im Ortsteil der Aschberggemeinde entstehen. Wie sie vergeben werden.

Von Horst von Weitershausen

Viele Fragen hatten die rund 30 Bürger, die jetzt die Bürgerversammlung in Baumgarten besucht haben, nicht. Nachdem Bürgermeister Jürgen Kopriva den Abend mit einem Vortrag über die Entwicklung der Aschberggemeinde eröffnet hatte, wurde über die ehemalige Bauschuttdeponie diskutiert.

So stellte Ulrich Sturm beispielsweise die Frage, warum die Stilllegung der Bauschuttdeponie in dieser Form habe erfolgen müssen. Die Deponie in Baumgarten war heuer abgedeckt und mit Kies aufgeschüttet worden. Auf die rund 40 Zentimeter dicke Kieselschicht war frischer Boden aufgetragen worden. Die Maßnahme hatte die Gemeinde insgesamt 97000 Euro gekostet. „Wir mussten uns nach den vorgegebenen Bedingungen richten“, sagte der Bürgermeister. Bei der Abnahme durch das Landratsamt sei es zu keinerlei Beanstandungen gekommen. Die Gemeinde habe damit eine tickende Zeitbombe beseitigt, betonte er.

Was wird aus dem Schlössle in Aislingen?

Außerdem interessierte sich Ulrich Sturm dafür, was mit der Gaststätte Schlössle in Aislingen geschehen wird. Kopriva erklärte: „Es gibt hierzu mehrere Überlegungen, doch noch ist nichts entschieden.“ Auch ein privater Investor habe Interesse gezeigt, doch ob ein Verkauf zustande komme, müsse die Gemeinde abwarten.

"Reserviert wird überhaupt nicht."

Im Zentrum der Diskussionen standen die Bauplätze im Neubaugebiet Südblick in Baumgarten. Auf die Frage aus dem Zuhörerkreis, ob diese vorab reserviert werden könnten, sagte der Rathauschef: „Reserviert wird überhaupt nicht.“ Ab sofort könne bei der Gemeinde Interesse angemeldet werden. Nach welchem Verteilerschlüssel dann die Bauplatzvergabe erfolgen wird, könne er heute noch nicht sagen. Insgesamt 16 Bauplätze sollen entstehen. Die Erschließung und Vermarktung soll Mitte des Jahres 2021 begonnen werden. Zur Zeit werde für das Baugebiet die Bauleitplanung durchgeführt.

Zur Anregung von Thomas Benz, den Feldweg nach Glött zu sanieren, hatte Kopriva positive Neuigkeiten. Hier werde bereits etwas unternommen, betonte der Rathauschef. Des Weiteren seien auch im Ortsteil Baumgarten defekte Straßen ausgebessert worden und auch der Breitbandausbau mit Glasfaser werde weiterhin verfolgt.

Weitere Themen dazu:

Investor will Baugebiet in Gundelfingen realisieren

Was Bauminister Reichhart kleineren Gemeinden rät

Höchstädt bekommt eine Tagespflege

Wie geht es in Aislingens Dorfmitte weiter?

Das Baugebiet „Unterfeld“ kommt

Themen folgen