Baustellen-Durchblick für den Landkreis Dillingen im nebligen November

Plus Im Landkreis Dillingen werden gegenwärtig mehrere Straßen saniert. Eine wichtige Verkehrsader ist ab Freitag wieder befahrbar. Woanders dauert es noch länger. Eine Übersicht über die Baustellen.

Von Vanessa Polednia

Die Tage werden im November kälter. Dafür scheinen die Baustellen auf den Straßen der Region zu verschwinden. Oder? Dass das nicht ganz der Fall ist, weiß Andreas Reiser vom Bauamt Krumbach. Er hat den Überblick über die Staats- und Bundesstraßen im Landkreis Dillingen.

Die Sanierung der Staatsstraße 2025 vom Kreisverkehr Lauingen, auch „Mausefalle“ genannt, bis zum Kreisverkehr „Weisinger Straße“ soll bis Ende dieser Woche abgeschlossen werden. „Spätestens am Freitag ist wieder freie Fahrt“, sagt Reiser. Der Deckenbau dieses Streckenabschnitts wurde auf Vordermann gebracht und dieser deshalb voll gesperrt.

Baustelle an der B16 erhält ein Brückenprovisorium

Noch eine ganze Weile wird die B16-Anschlussstelle Peterswörth die Autofahrer und das Bauamt beschäftigen. Die Baumaßnahme hat erst im Oktober begonnen. Bis April 2022 soll das Projekt fertig sein. Die Anschlussstelle führt sowohl nach Gundelfingen als auch nach Peterswörth. Zurzeit wird die Strecke für die geplanten Baumaßnahmen vorbereitet. Die Ersatz-Auf- und -Abfahrt, ein Brückenprovisorium, wird 100 Meter weiter Richtung Gundelfingen an die Bundesstraße angeschlossen; dann wird der Verkehr umgelegt. „Sobald die Witterung es im Frühjahr zulässt, wird dann der Straßenbau beginnen“, erklärt Reiser. Sperrungen sind dabei zunächst nicht geplant.

Die Ortsdurchfahrt der Staatsstraße 2025 in Haunsheim wird gemeinsam mit der Gemeinde ausgebaut. Dieses Jahr werden die Arbeiten vorbereitet. Innerorts wird eine Querungshilfe eingerichtet, hierfür müssen die Bushaltestelle und ein Hydrant versetzt werden. Außerorts wird ein Radweg gebaut. Die Infrastruktur muss somit Platz machen für den Ausbau der Ortsdurchfahrt. Die Straße wird hierfür von Februar bis zur Sommerpause im Juli bis August gesperrt.

Die Baumaßnahme an der Ortsdurchfahrt in Unterbechingen führt derzeit in der Früh zu teilweise nicht unerheblichen zeitlichen Verzögerungen bei den Linienbussen im Landkreis, heißt es aus dem Landratsamt. Die Baumaßnahme dauert mindestens noch bis Ende Dezember 2020. Der Fahrplan der betroffenen Linie 9098 von Syrgenstein über Lauingen nach Dillingen wird angepasst. Ab Montag, 16. November, bis zur Beendigung der Baumaßnahme gelten folgende Fahrtzeiten: Die Fahrt mit Abfahrtszeit um 6.39 Uhr in Zöschingen wird die Haltestellen in den Gemeinden Unterbechingen (Abfahrt 6.50 Uhr), Haunsheim (Abfahrt 6.55 Uhr) und Veitriedhausen (Abfahrt 6.59 Uhr) nicht bedienen. Davon betroffene Fahrgäste sollten deshalb den nächsten Kurs mit Abfahrt um 6.44 Uhr in Staufen nutzen. Die jeweilige Abfahrt in Unterbechingen um 7.06 Uhr, Haunsheim um 7.10 Uhr und Veitriedhausen um 7.13 Uhr bleibt für diesen Kurs bestehen.

Hang am Riedlesberg wird saniert

Bei der Staatsstraße 2212 ist es Ende Oktober am Riedlesberg nördlich von Unterliezheim zu einem gewaltigen Hangrutsch gekommen. Durch diesen ist ein Teil der Fahrspur auf einer Länge von rund 50 Metern abgesackt. Momentan ist die betroffene Straßenhälfte der Staatsstraße 2212 gesperrt. Eine Ampel leitet den Verkehr daran vorbei. Spätestens bis Ende November soll die Straße wieder voll befahrbar sein.

Für das Frühjahr plant das Staatliche Bauamt einen Ausbau für den Straßenabschnitt von Veitriedhausen nach Lauingen.

Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Buttenwiesen laufen seit Anfang Juni. Der erste Bauabschnitt reicht vom Ärztehaus bis zum Stixenfeld. Dort soll ein Kreisverkehr entstehen, so die Auskunft aus dem Rathaus. Die Straßensperrung in diesem Bereich wird voraussichtlich bis Mittwoch, 23. Dezember, andauern. Es folgen anschließend noch zwei weitere Bauabschnitte. All diese Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende 2024 abgeschlossen sein.

Seit Ende April werden die knapp zwei Kilometer der B492 zwischen Hermaringen und Brenz in Baden-Württemberg ausgebaut. Für die Bauarbeiten wird die Strecke zwischen Hermaringen und Brenz voraussichtlich weiterhin bis Ende 2021 gesperrt sein. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die B492 ist eine wichtige Verbindungsstrecke von der B16 im Landkreis Dillingen zur A7 im Landkreis Heidenheim. Die Baukosten werden auf etwa 18 Millionen Euro geschätzt.

Keine Baustellen mehr auf den Kreisstraßen im Landkreis Dillingen

Roman Bauer, Leiter des Tiefbauamts des Landkreises, kann sich ein wenig zurücklehnen. Alle Baumaßnahmen an den Kreisstraßen für das laufende Jahr wurden abgeschlossen. Anfang November weihte das Tiefbauamt mit den Gemeinden Finningen und Mödingen zuletzt den neuen Streckenabschnitt der DLG 37 und 18 von Mörslingen nach Bergheim ein. Neben einer breiteren Fahrbahn wurden Geh-, Rad- und Wirtschaftswege neu gebaut. Nun sei das Tiefbauamt mit der Planung und Vergabe der kommenden Baustellen beschäftigt. Zu den Projekten ab dem Frühjahr 2021 gehört die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Glött. Die Donaubrücke wird ebenfalls saniert. Die Ortsdurchfahrten Oberthürheim und Gaishardt werden ausgebaut.

Seit September wird im Auftrag des Dillinger Kommunalunternehmens das Parkhaus neben dem neuen IHK-Gebäude auf dem Bahnhofsareal in Dillingen errichtet. Die Bahnhofstraße wird ab kommender Woche bis zum Bauende – voraussichtlich im Herbst 2021 – nur einseitig befahrbar sein: vom Bahnhof kommend in Richtung Altheimer Straße.

Wer in Dillingen die Vorstadtstraße hinunterfahren möchte, steht ebenfalls vor einer Baustelle. Der Anbau des Gasthauses „Zur goldenen Traube“ ist einsturzgefährdet. Der Gebäudeeigentümer hat der Stadt mitgeteilt, dass der Teilabbruch voraussichtlich am Montag, 23. November, beginnen soll. Laut Abbruchunternehmen soll dies zwei bis drei Wochen in Anspruch nehmen. Danach könnte die Straße „Am Ledertor“ somit frühestens Mitte Dezember wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben werden.

