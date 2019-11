29.11.2019

Bayerische Weihnacht mit Wolfgang Fierek

Wir verlosen Karten

Wolfgang Fierek präsentiert die „Bayerische Weihnacht“: Das besinnliche Weihnachtskonzert mit Weihnachtsgeschichten findet am Donnerstag, 19. Dezember, um 19.30 Uhr im Dillinger Stadtsaal statt. Einlass in den Saal ist ab 19 Uhr. Begleitet wird der Schauspieler und Sänger von den Tegernseer Alphornbläsern, der Familienmusik Servi aus Freising sowie dem Münchner Tenor Sandro Schmalzl. Die Donau-Zeitung verlost für dieses besondere vorweihnachtliche Event fünfmal zwei Eintrittskarten. Wer daran teilnehmen möchte, schickt bis Donnerstag, 11. Dezember, eine Postkarte an die Adresse der Donau-Zeitung, 89407 Dillingen, Große Allee 47, oder eine E-Mail mit dem Kennwort „Wolfgang Fierek“ an gewinnspiel@donau-zeitung.de. Die Gewinner werden telefonisch informiert, daher nicht vergessen, die Telefonnummer anzugeben. Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem bei unserem Service-Partner Otto Bezikofer, Große Allee 27, Dillingen, Telefon 09071/9049, dem AZ-Kartenservice RT.1, Ticket-Hotline 0180/5450411, sowie bei www.eventim.de, Telefon 01806/570000. (HOW)

Datenschutz Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/7772355.

Themen folgen