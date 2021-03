vor 3 Min.

Bebauungsplan: Ist ein Nein bei Ausnahmen die richtige Wahl?

Plus Mit dem ersten Spatenstich im neuen Baugebiet „Oberer Ehla V“ im Gundelfinger Süden wird im Stadtrat gleich eine Ausnahme diskutiert. Wozu gibt es dann eigentlich den Bebauungsplan?

Von Tanja Ferrari

Ende der vergangenen Woche ging es endlich los beim neuen Gundelfinger Baugebiet „Oberer Ehla V“ im Süden der Stadt. Der Spatenstich für das erste Haus, das dort entstehen soll, ist gemacht. Doch gerade dieses Bauvorhaben beschäftigt den Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Grund dafür: Der Bauherr wünscht für sein zukünftiges Dach eine Befreiung vom aufwendig aufgestellten Bebauungsplan.

Darf für die Dachform eine Ausnahme gemacht werden?

Satteldächer, Walmdächer und Zeltdächer mit einer Dachneigung zwischen 18 und 45 Grad: Sie alle sind an dieser Stelle zulässig. Nicht aber das Flachdach, das sich der betroffene Bauherr für einen Teil seines neuen Eigenheims wünscht. Nur zehn Prozent der Dachfläche wären von dieser gewünschten Ausnahmegenehmigung betroffen, erklärt Bürgermeisterin Miriam Gruß. Anschließend an den neu geschaffenen Bauabschnitt grenzen außerdem Kettenhäuser an, bei denen das Flachdach als Form erlaubt war. Soll für den Bauherrn also eine Ausnahme gemacht werden?

Nein. Zumindest wenn es nach Stadtrat Georg Blatter ( CSU) geht. Er will von Beginn an klare Verhältnisse schaffen: „Wir starten jetzt in dieses Baugebiet und müssen uns festlegen, ob wir strenge Regeln wollen oder alles erlauben.“

Andere Bebauungspläne in Gundelfingen sind noch strikter

Zuspruch bekommt er von seinem Stadtratskollegen Ingo Blatter (FW) der den Bebauungsplan für „Ehla V“ bereits als sehr großzügig beschreibt. „Wir haben uns wegen des Ortsbildes bewusst dazu entschieden in die südliche Richtung diese Dachneigungen vorzugeben“, erklärt er. Er spricht sich gegen eine Befreiung vor. Nicht, wie er sagt, weil der Bebauungsplan noch so neu ist. Sondern weil es sich bei dem Wunsch nach einem Flachdach nicht um eine besondere Situation handle. Es gebe auch Alternativen.

Außerdem seien die Regeln schon vor dem Kauf des Grundstückes bekannt gewesen. Ein Umstand, den auch Hans Stenke von der SPD nachvollziehen kann: „Es hat mich schon oft geärgert, dass wir Ausnahmen zugestimmt haben, die keiner nachvollziehen konnten.“

Unterstützung bekommt die Anfrage des Bauherrn zunächst von Edelbert Reile (FW). Ob der Präzedenzfall gleich beim ersten Haus geschaffen werde, spiele keine Rolle. Er argumentiert: „Ich finde diese Ausnahme ist nicht so groß, dass wir sie nicht genehmigen könnten.“

Die Befürchtung, dass nach einer Öffnung der Dachform auch andere Häuslebauer an dieser Stelle auf die Idee kommen könnte, äußert Joachim Matheis (FDP). Erlaube man solche Ausnahmen, betont auch Vera Schweizer (SPD) hätte man einen Bebauungsplan gar nicht erst machen müssen. „Jeder kennt die Vorschriften – ich finde es nicht gut, das zu erlauben.“ Die Abstimmung ist letztlich deutlich: Zwölf zu sech Stadträte sprechen sich gegen die Genehmigung aus.

