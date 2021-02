vor 36 Min.

Bedarfsplanung für den Kindergarten

Eine wichtige Entscheidung für die Eltern und Kinder in Mörslingen

Von Horst von Weitershausen

Durch den erneut zahlenmäßig hohen Bedarf an Kita-Plätzen in der Gemeinde Finningen, muss ein An- oder Neubau für den Kindergarten im Ortsteil Mörslingen erfolgen.

Diesen Beschluss hatte das Ratsgremium bereits in einer seiner letzten Sitzungen gefasst, berichtet Bürgermeister Klaus Friegel. Dabei sei den Ratsmitgliedern ein erster Entwurf des Dillinger Architektenbüros Asco-Team vorgestellt und laut Friegel einstimmig für gut geheißen worden. Um nun für dieses rund 1.6 Millionen teure Projekt die entsprechenden Zuschüsse und Fördermöglichkeiten seitens der Regierung von Schwaben zu erhalten, hat laut Mitteilung des Bürgermeisters eine im Herbst letzten Jahres durchgeführte Fragebogenaktion für die Ausarbeitung einer zukünftigen Bedarfsplanung an Kitaplätzen stattgefunden. Bei der jüngsten Ratssitzung habe das Ratsgremium nun die Fragebogenaktion ausgewertet und die örtliche Bedarfsplanung für die nächsten zehn Jahre überarbeitet, berichtet der Rathauschef.

Diese Bedarfsplanung müsse nun dem Landratsamt in Dillingen und der Regierung von Schwaben vorgestellt werden, um die notwendigen Fördermittel erhalten zu können. Sobald alle Anträge und Genehmigungen erledigt sind, will Friegel mit dem Bau loslegen. Wenn alles gut läuft, so der Bürgermeister, möglicherweise schon im Herbst dieses Jahres, doch spätestens im Frühjahr des Jahres 2022.

Im weiteren Sitzungsverlauf musste das Ratsgremium coronabedingt einen Notkommandanten und seinen Stellvertreter für die Freiwilligen Feuerwehr Finningen bestellen. Normalerweise hätte tournusgemäß am 21. März eine Versammlung mit Neuwahlen der Kommandanten stattfinden müssen, berichtet Friegel. Doch wegen der Pandemie hat das Ratsgremium den bisherigen Ersten Kommandanten Hubert Braun und seinen Stellvertreter Martin Schäffler als Notkommandanten für die Finninger Wehr bestellt. In diesem Zusammenhang dankte der Bürgermeister Kommandant Hubert Braun, der dieses Amt nun schon seit 25 Jahren ausführe. Da er durch Corona die vorgesehene Ehrung noch nicht habe durchführen können, wollte er dies jedoch an dieser Stelle im Gemeinderat erwähnt wissen.

