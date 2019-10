09.10.2019

Bedürfnis nach Wertschätzung bleibt immer

Alzheimer-Gesellschaft informiert mit einem Vortrag

Die Alzheimer-Gesell- schaft für den Landkreis Dillingen setzt ihre Schulungs- und Informationsreihe 2019 mit einem Vortrag zum Thema Demenz fort. Am Mittwoch, 23. Oktober, um 18.30 Uhr referiert im Begegnungszentrum des Heilig-Geist-Stifts in Dillingen, Am Stadtberg 18, Christa Buggele-Wagner, Pflegedienstleitung und gerontopsychiatrische Fachkraft, zum Thema „Miteinander, beieinander – die Sprache der Gefühle und Emotionen“. Auch wenn sich bei Menschen mit Demenz die Wirklichkeit zunehmend verändert, das Bedürfnis nach Wertschätzung und Verstandensein jedoch bleibt bestehen, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Das Verhalten verändert sich und es werden Angst und Hilflosigkeit als Wut und Aggression geäußert. An diesem Abend soll auch der Diskussion und den Fragen zum Umgang mit demenziell veränderten Menschen Zeit gegeben werden. (pm)

23. Oktober, 18.30 Uhr, Heilig-Geist-Stift Dillingen.

