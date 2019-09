vor 54 Min.

Bei Albert Renner dreht sich alles um den Kaffee

So soll der neue Firmensitz von Caffè Service Partner in der Josef-Krätz-Straße im Gewerbegebiet Siemensstraße in Dillingen aussehen.

Albert Renner verlagert seine Firma Caffè Service Partner von Ziertheim nach Dillingen. Wie er auf die Geschäftsidee kam – und was er sich vom Neubau verspricht.

Von Berthold Veh

Im Gewerbegebiet Siemensstraße im Dillinger Norden läuft die Erweiterung. Auf knapp 14000 Quadratmetern siedeln sich neue Firmen an, darunter Caffè Service Partner (CSP). Geschäftsführer Albert Renner verlagert das von ihm gegründete Unternehmen von der Ziertheimer Kirchstraße nach Dillingen und baut dort zusammen mit seinem technischen Leiter Reinhold Göppinger einen neuen Firmensitz. Spatenstich für das Eine-Million-Euro-Projekt ist am heutigen Donnerstag.

Bei Renner dreht sich alles rund um den Kaffee – „der Deutschen liebstes Kind“, wie der gebürtige Ziertheimer gerne betont. Vor 22 Jahren hat der frühere Karosseriebaumeister, der inzwischen in Wittislingen lebt, das Unternehmen gegründet und es zunächst sieben Jahre lang als „One-Man-Show“ betrieben. Auf die Idee, zunächst ganz auf Kaffee zu setzen, war Albert Renner in der Zeit gekommen, als er im Getränke-Vertrieb arbeitete. Damals entdeckte der heute 57-Jährige nicht nur sein Verkaufstalent, sondern er sah auch, dass in Büros und Firmen neben jedem Kaltgetränkeautomat auch ein Kaffeeautomat steht. „Und es ist ja beinahe schlimmer, wenn die Kaffeemaschine in einer Firma streikt, als wenn der Computer abstürzt“, hat der Egautaler festgestellt.

Mittlerweile hat Caffè Service Partner 15 Mitarbeiter

Das Ein-Mann-Unternehmen ist ständig gewachsen. Mittlerweile sind 15 Mitarbeiter bei CSP beschäftigt. Die Firma versorgt viele Betriebe und Büros mit Kaffee und anderen Heißgetränken sowie mit Wasser. Das Unternehmen liefert Kaffee-Vollautomaten, Wasserspender, aber auch Standgeräte für andere Kaltgetränke und Snacks. Zum Angebot zählt der technische Service für die Maschinen und die Versorgung mit Nachfüllprodukten. Caffè Service Partner arbeitet dabei mit namhaften Röstern und Kaffeemaschinenherstellern zusammen. Im Reich der Großen wie Tchibo, Jacobs, Dallmayr oder Darboven mitzumischen, sei eine große Herausforderung, sagt Renner. Mit diesen Mitbewerbern, die gleichzeitig auch Lieferanten sind, habe sich CSP täglich zu messen.

Die Erschließung des Firmengeländes läuft gerade auf Hochtouren. Bild: Berthold Veh

In Dillingen wird die Firma besser wahrgenommen, hofft Renner

„Es läuft“, sagt Renner. „Wir platzen aus allen Nähten.“ Das ist der Grund, weshalb der Gründer und sein technischer Leiter Reinhold Göppinger neu bauen und sich damit einen Traum erfüllen wollen. „Das ist der richtige Schritt in die Zukunft“, sagt der Wittislinger. Dillingen sei von der Lage her besser als der bisherige Standort Ziertheim. „Wir werden da besser wahrgenommen“, glaubt Renner.

Caffè-Service Renner hat dort ein 1800 Quadratmeter großes Grundstück. Im Erdgeschoss des Neubaus wird ein etwa 50 Quadratmeter großer „Showroom“ entstehen, in dem sich Firmenkunden, aber auch Privatleute Kaffeeautomaten und andere Geräte anschauen können. Auch wenn die Firma auf Gewerbekunden ausgerichtet sei, wolle man Privatkunden mit ihren Geräten nicht heimschicken. Im Erdgeschoss werden zudem die Werkstatt und das Lager eingerichtet. Im Obergeschoss ist schließlich Platz für die Auftragsbearbeitung und die Verwaltung. Außerdem werden dort Aufenthalts- und Besprechungsräume entstehen. Die Zeit dränge, sagt Renner. Bereits im Juli 2020 soll das neue Firmengebäude im Dillinger Gewerbegebiet eröffnet werden.

