„Bei Anruf Zuspruch“

Die Ehe- und Familienseelsorge in Donauwörth bietet geistliche Impulse im Advent am Telefon an.

Nicht alle sind digital gut ausgerüstet oder nutzen Online-Angebote während der Corona-Zeit, wünschen sich aber ein geistliches Angebot in der Advents- und Weihnachtszeit. Vor allem also Ältere, oder auch Kranke, die sich (noch) nicht in die Kirche, in Gottesdienste oder in andere Ansammlungen trauen aus Sorge um die Gesundheit. Die Ehe- und Familienseelsorge in der Außenstelle des Bischöflichen Seelsorgeamtes in Donauwörth hat darum eine spezielle Telefonaktion gestartet, denn der Griff zum Telefonhörer fällt manchmal leichter als die Bedienung von Smartphone und Laptop.

Ehe- und Familienseelsorger Ulrich Berens dazu: „Ein Telefon hat eigentlich jede(r), und auch ältere oder Kranke können es problemlos bedienen. Darum haben wir diese Art der ‚Telefon-Hotline‘ begonnen.“ Unter dem Motto „Bei Anruf Zuspruch“ hören die Anrufenden einen kurzen mutmachenden geistlichen Impuls am Telefon, wenn sie die Nummer 0906/96839048 anwählen. Natürlich ist der Anruf für die Anrufenden außer den normalen Gebühren kostenlos und auch ohne weitere Verpflichtungen, heißt es in der Pressemitteilung.

Berens freut sich, dass er eine Reihe von Seelsorge-Kolleginnen und -Kollegen beider großer Kirchen gefunden hat, die ihn bei dieser Aktion aktiv unterstützen und den Telefon-Zuspruch gestalten. Allen Betreuern der Aktion gehe es dabei um die Übermittlung eines mutmachenden Gedankenimpulses, der die Hörer zum eigenen Weiterdenken und Weiterbeten einlädt. Jeweils sonntags wird ein neuer Impuls veröffentlicht. Laut Berens reichen die Beiträge nun aus, um bis ins neue Jahr immer wieder neue Impulse per Telefon zum Abruf bereitzustellen. (pm)

Im Internet sind auch vergangene Beiträge und Informationen über die Aktion unter folgender Adresse zu finden: https://beianrufzuspruch.de

