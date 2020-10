vor 36 Min.

Bei Vollmond geht’s zum Schwimmen

Was machen See-Junkies? Sie springen nachts ins Wasser

Auch bedingt durch die Corona-Situation haben sich diese Saison die Aktivitäten der „alten“ Schwimmfamilien Ortmann und Reisgies/Herkner bereits ab April in den Weisinger See verlagert. Obwohl die Wassertemperatur sich in den vergangenen Tagen bis auf acht Grad abkühlte, konnte das die „See-Junkies“ nicht davon abhalten, ein letztes nächtliches Vollmond-Schwimmen im Oktober anzusetzen. So trafen sich hoch motiviert Johanna und Werner Ortmann, Stefan Reisgies mit Frau Karin Herkner und Sohn Moritz um 21.30 Uhr am Weisinger Strand. Den Startplatz mit Fackeln stimmungsvoll beleuchtet, begab sich die Truppe vorsichtig bei leichtem Niesel in die Fluten. Ziel und Umkehrpunkt war die weiße Boje mitten im See. Dokumentiert und festgehalten wurde die Aktion von Tochter Anna-Lena und Karl Aumiller. Wohlbehalten wieder angekommen und warm angezogen, ließ die lustige Truppe, voll mit Glückshormonen, die Nacht mit Glühwein und Lebkuchen am See ausklingen. (dz)

