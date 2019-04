vor 20 Min.

Bei den Baustellen im Kreis Dillingen tut sich was

Die Donau-Stadtwerke erneuern Wasserleitungen an der Prälat-Hummel-Straße. Die Bauarbeiten dauern an, aber ab Montag kann der Verkehr aus Richtung Taxispark die Strecke wieder passieren.

Am Dillinger Bahnhof wird das Parken schwierig, dafür geht's am Taxispark voran. Die Staatsstraße bei Fristingen ist frei, doch bei Wertingen droht Stau.

Von Jakob Stadler

Die Baustelle in der Prälat-Hummel-Straße, wo die Donaustadtwerke Dillingen-Lauingen Wasserleitungen erneuern, läuft „wie geplant“, erklärt DSDL-Chef Wolfgang Behringer. Aktuell ist die Straße zwischen der Kreuzung am Taxispark und der Kardinal-von-Waldburg-Straße komplett gesperrt. Zwar gab es auf der Baustelle Anfang vergangener Woche einen Wasserrohrbruch, doch der Zeitplan ist nicht gefährdet. „Wir haben das kompensieren können“, sagt Behringer. Ab Montag wird wieder eine Spur der Straße geöffnet. Autofahrer können vom Taxispark aus in Richtung Donaustadion fahren. In die andere Richtung gibt es keine Durchfahrt. Die Einmündung zur Kardinal-von-Waldburg-Straße wird mit einer Ampelanlage geregelt. Insgesamt dauern die Bauarbeiten der Stadtwerke noch bis Juli. (Diese Sperrung hat einige Lastwagenfahrer dazu verleitet, trotz der Schilder in die Königstraße zu fahren: Chaotische Wendemanöver in Dillingen hören nicht auf )

Weniger Parkplätze am Dillinger Bahnhof

Eine weitere Einschränkung gibt es am Dillinger Bahnhof. Ein Teil der Parkplätze ist gesperrt, dort, wo das Haus der Wirtschaft entsteht. Stefan Schmid, Verwaltungsleiter der IHK Schwaben, erklärt: „Was jetzt gesperrt ist, bleibt bis zum Beginn der Bauarbeiten gesperrt.“ Er erklärt, man habe bisher mit den vorbereitenden Maßnahmen für den Bau begonnen. (Lesen Sie dazu: Haus der Wirtschaft: „Endlich geht’s los“ )

Staatsstraße zwischen Kicklingen und Fristingen ist wieder frei

Abgeschlossen sind hingegen die Arbeiten auf der Staatsstraße zwischen Fristingen und Kicklingen. Dort wurde die Fahrbahndecke erneuert – von Dienstag bis Donnerstag war die Straße auf diesem Abschnitt komplett gesperrt, Autofahrer wurden über Holzheim beziehungsweise über Höchstädt umgeleitet. Seit Freitag ist der Streckenabschnitt nun wieder freigegeben. (Lesen Sie dazu: Diese Woche ist die Staatsstraße bei Fristingen gesperrt )

Bei Wertingen regelt eine Ampel dern Begegnungsverkehr

Ganz ohne Verzögerung können Autofahrer aber auch nächste Woche nicht von Dillingen nach Wertingen fahren. Denn auch am Einmündungsbereich zur Dillinger Straße in Wertingen wird die Fahrbahndecke erneuert. Dafür wird die Straße am Montag und Dienstag gesperrt – allerdings nur auf einer Spur. Eine Ampel sorgt dafür, dass im Wechsel immer Fahrzeuge aus einer Richtung die Stelle passieren können. Gesperrt ist aber die Aus- und Einfahrt zur Dillinger Straße. Der Judenberg ist aus Richtung Wertingen erreichbar. Die Busse des öffentlichen Personennahverkehrs können die Haltestellen „Am Judenberg“ und „Dillinger Straße“ nicht anfahren. (mit pm)

Die Karte zeigt die ungefähre Sperrung bei Wertingen - auf der Staatsstraße ist aber eine Spur frei, Autos aus beiden Richtungen können fahren. Eine Ampel regelt den Verkehr.

