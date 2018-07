12:13 Uhr

Beim Kreisel an der „Mausfalle“ aufgefahren

Eine Unfallflucht in Lauingen beschäftigt die Polizei. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist am Donnerstag gegen 18 Uhr beim Kreisverkehr „Mausfalle“ bei Lauingen aus Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden Wagen eines 31-Jährigen aufgefahren. Der Unbekannte flüchtete jedoch, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Er fuhr laut Polizeibericht in Richtung B16 weiter. Bei dem Auto des Unfallverursachers soll es sich um ein rotes Fahrzeug mit DLG-Kennzeichen gehandelt haben. Am Wagen des 31-Jährigen wurde die hintere Stoßstange beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1000 Euro. (pol)

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/56-0 entgegen.

