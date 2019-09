12:13 Uhr

Bekifft und ohne Führerschein auf dem Roller durch Lauingen

Die Polizei kontrolliert einen Rollerfahrer - und leitet am Ende Ermittlungen gegen zwei Personen ein. Bei dem Mann zu Hause entdecken sie Canabispflanzen.

Ein 29-Jähriger ist am Samstag unter Drogeneinfluss am Steuer eines Kleinkraftrades erwischt worden. Die Polizei fand bei dem Mann außerdem eine Kleinstmenge Drogen, in seinem Garten entdeckten die Beamten Canabispflanzen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann aus einer westlichen Landkreisgemeinde am Samstag gegen 3.45 Uhr in der Lauinger Paul-Böhm-Straße kontrolliert worden, weil er drogentypische Anzeichen zeigte.

Mehrere Straftaten kommen zusammen

Deswegen wurde auch die Wohnung des 29-Jährigen durchsucht. Die gefundenen Pflanzen wurden beschlagnahmt. Den 29-Jährigen erwarten neben einer Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz weitere Verfahren. So muss er sich wegen Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten, und – weil an dem Zweirad ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2007 angebracht war und er nicht im Besitz eines Führerscheins ist – zusätzliche wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Auch die Besitzerin des Rollers ist dran

Die Besitzerin des Kleinkraftrads erwartet auch ein Strafverfahren, und zwar wegen Ermächtigung als Halter zum Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Sie hatte ihrem 29-jährigen Bekannten laut Polizei eine Probefahrt mit dem Gefährt gestattet. (pol)

