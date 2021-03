vor 17 Min.

Bekommt auch Lauingen ein Corona-Testzentrum?

Wenn es nach der Lauinger SPD geht, soll auch in der Herzogstadt bald auf Corona getestet werden.

Plus Die Lauinger SPD fordert, dass die Stadt Schnelltests für ihre Bürger anbietet. In Gundelfingen und Dillingen gibt es solche Testzentren bereits.

Von Jonathan Mayer

Gundelfingen hat eins, Dillingen inzwischen auch. Und Lauingen? Vielleicht bald. Fest steht: Die Lauinger SPD will, dass die Stadt ein Corona-Testzentrum einrichtet, in dem sich die Bürger kostenlos auf das Virus testen lassen können.

Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Markus Stuhler, brachte den Antrag bei der Stadtratssitzung am Dienstag vor. Die Stadt solle „schnellstmöglich“ ein Zentrum für Schnelltests einrichten. Dazu, so Stuhler, soll sie mit den örtlichen Apothekern, Ärzten und Rettungsorganisationen kooperieren. Die Tests sollten für alle Lauinger Bürger kostenlos sein.

Die Verwaltung prüft mögliche Optionen

Hintergrund des Antrags ist Stuhler zufolge eine Pressemitteilung des Gesundheitsministeriums, wonach jeder Bürger einmal pro Woche Anspruch auf einen Schnelltest habe. In Gundelfingen und Dillingen wurden solche Testzentren bereits eingerichtet. Dort können sich Bürger an mehreren Terminen pro Woche testen lassen. „Auch Lauingen sollte es seinen Bürgern ermöglichen, bestmöglichen Schutz zu erhalten“, so Stuhler.

Der Geschäftsleitende Beamte, Martin Winkler, entgegnete darauf zunächst, dass das Landratsamt für Coronatests zuständig sei. Man wolle in der Sache aber nochmals mit den zuständigen Stellen sprechen. Am Freitag hieß es auf Nachfrage bei der Verwaltung, die Stadt befasse sich bereits mit dem Thema und prüfe mögliche Optionen.

