vor 22 Min.

Beratung beim Spaziergang

Angebot der Caritas im Landkreis Dillingen

Der Caritasverband weist darauf hin, dass trotz der momentanen Ausgangsbeschränkungen Beratungsgespräche unter bestimmten Umständen weiterhin auch persönlich im direkten Klientenkontakt möglich sind. Nach Auskunft des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege gestattet die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfMSV) auch Treffen von Beratern und Klienten des Sozialpsychiatrischen Dienstes im Freien, wenn diese dringend und unaufschiebbar sind. Selbstverständlich sollen dabei der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten und die gebotenen Hygieneregeln befolgt werden.

Mit diesem Angebot des „Walk and Talk“ soll verhindert werden, dass alleinlebende Menschen mit psychischen Problemen, die sowieso schon unter sozialer Isolation leiden, durch die momentanen Einschränkungen in noch tiefere Depressionen verfallen oder aufkommenden Ängsten hilflos ausgeliefert sind.

Um den Klienten die Sorge vor einem Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkungen zu nehmen, stellt der Sozialpsychiatrische Dienst Bescheinigungen aus, mit denen Klienten sich bei etwaigen Kontrollen legitimieren können.

Die Beratungsgespräche können entweder in der Nähe der Beratungsstelle in der Regens-Wagner-Straße 2 in Dillingen – dort bieten sich der Taxispark oder der Albangarten an – oder auch in der Umgebung des Wohnorts der Klienten stattfinden.

Daneben ist der Sozialpsychiatrische Dienst zu den üblichen Geschäftszeiten, wie gewohnt, auch telefonisch erreichbar. Termine für telefonische Beratung sowie für „Walk and Talk“ können unter Telefon 09071/70579-23 vereinbart werden.

Parallel dazu hat die Suchtfachambulanz die Zeiten für die Telefonberatung erweitert: montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr, Telefon 09071/71136, E-Mail: suchtfachambulanz.dillingen@caritas-augsburg.de. Suchtberatung online: www.cafeconnection-donauwoerth.de. (pm)