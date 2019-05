15:46 Uhr

Bereit für den Dillinger Frühling?

Das Foto entstand am Eröffnungstag des Dillinger Frühlings 2018. Am Freitag, 17. Mai 2019, geht es wieder los.

Am Freitagabend wird das Dillinger Volksfest eröffnet. Unser 360-Grad-Foto gibt einen ersten Überblick über den Festplatz.

Am Freitag startet der Dillinger Frühling. Vom 17. bis 21. Mai veranstaltet die Stadt Dillingen wieder ihr großes Volksfest auf den Festplatz Donaupark.

Wenige Stunden vor der Eröffnung haben wir dort ein 360-Grad-Foto geschossen, das einen ersten Überblick über das Festgelände bietet. Von nahezu jedem Punkt auf dem Gelände sieht man sofort das Riesenrad „Caesars Wheel“. Auch die anderen Fahrgeschäfte sind einen Besuch wert, etwa der rasante „Real Shake“, der 42 Meter hohe „Freak“ oder der „T-Rex-Tower“, vor dem unser Bild entstand. Südsee-Flair bietet „Big Bamboo“, Familienspaß verspricht der „Racing Coaster“ – das sind laut Mitteilung der Stadt nur einige der vielen Höhepunkte beim Dillinger Frühling.

Na, schon Lust auf den Dillinger Frühling? In ein paar Stunden geht's los, um 19 Uhr ist Bieranstich. Unser... Gepostet von Donau Zeitung am Freitag, 17. Mai 2019

Dillinger Frühling 2019 vom 17. bis zum 21. Mai

Los geht es am Freitag, 17. Mai, um 18.30 Uhr mit einem großen Festzug der Vereine vom Rathaus zum Festplatz. Gegen 19 Uhr wird Oberbürgermeister Frank Kunz zum Bieranstich schreiten, bevor es mit „The Mercuries“ aus dem Allgäu Pop- und Rockmusik vom Feinsten gibt. Mit ihrer Bühnen-, Licht- und Liveshow werden dann die „Störzelbacher – one & six“ am Samstagabend das Publikum begeistern. Festzelt und Vergnügungspark haben am Samstag bereits ab 14 Uhr geöffnet. (jako, pm)

Mehr zum Programm lesen Sie hier: Dillinger Frühling: Das ist geboten

Viele Fotos vom Dillinger Frühling 2018 finden Sie in unserer Bildergalerie:

98 Bilder Isartaler Hexen rocken den Dillinger Frühling Bild: Matthias Schlecht

Themen Folgen