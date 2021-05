Unfall in Bergheim: Mann übersieht anderes Auto

Als ein 84-Jähriger mit seinem Pkw aus einem Grundstück fahren will, übersieht er ein anderes Fahrzeug. Dann kracht es.

Ein 84-Jähriger hat am Samstag gegen 18.30 in Bergheim einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann aus einem Grundstückt in der Finninger Straße auf die Fahrbahn einbiegen, als er das herannahende Auto einer 29-Jährigen übersah.

Die Frau hatte Vorfahrt

Die Frau war in dem Moment vorfahrtsberechtigt, der Mann fuhr aber trotzdem weiter. Es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf 5000 Euro. (pol)

