Berlin

19:00 Uhr

Dillingen legt großen Auftritt in Berlin hin

Der Festakt im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestags wurde per Live-Stream übertragen – ein Novum in der Geschichte der Ulrichs-Stiftung ebenso wie die Übergabe des Ulrichs-Preises in der Hauptstadt.

Plus Im dritten Anlauf erhält Entwicklungsminister Gerd Müller nun in der Hauptstadt den Europäischen St.-Ulrichs-Preis. Der Festakt im Paul-Löbe-Haus des Bundestags ist emotional.

Von Berthold Veh

Dann eben in Berlin. Zweimal musste die Verleihung des Europäischen St.-Ulrichs-Preises an Bundesentwicklungsminister Gerd Müller in Dillingen wegen Corona verschoben werden. Deshalb gibt es an diesem Mittwochabend ein Novum in der Geschichte der Ulrichs-Stiftung. Eine Delegation um den Stiftungsvorsitzenden Leo Schrell reist in die Hauptstadt, um dem CSU-Politiker den Ulrichs-Preis zu überreichen. Dazu gehören auch Altbürgermeister Herbert Seger und seine Frau Sonja aus Durach im Allgäu, dem Wohnort des Ministers. „Gerd Müller hat diese Auszeichnung verdient, weil er mit seiner Arbeit einen international bedeutenden Beitrag für soziale Gerechtigkeit leistet“, sagt der Altbürgermeister. Sonja Seger findet den Auftritt der Ulrichs-Stiftung in Berlin bemerkenswert. „Das ist ein emotionaler Festakt, ich finde es toll, dass die Dillinger diesen Preis jetzt in Berlin überreichen“, teilt die Allgäuerin mit.

