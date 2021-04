Berufe im Bereich Informatik

Information über die verschiedenen Möglichkeiten

Laut dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom) hat die Corona-Pandemie dazu geführt, dass die Digitalisierung in der deutschen Wirtschaft stark an Bedeutung gewonnen hat. Die Auswahl an Berufen in diesem Bereich ist laut Pressemitteilung vielfältig. So finden sich beispielsweise neben Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker auch Software-Entwicklerinnen und -Entwickler, Data Scientists, IT-Beraterinnen und Berater. Was sich hinter diesen und weiteren Professionen verbirgt, verrät der nächste „Abi>>Chat“ am 28. April. Von 16 bis 17.30 Uhr dreht sich alles ums Thema „Berufe in der Informatik“.

Interessierte loggen sich ab 16 Uhr unter http://chat.abi.de ein und stellen ihre Fragen direkt im Chatraum. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer keine Zeit hat, kann seine Fragen vorab an die Abi>>-Redaktion richten (Abi-redaktion@meramo.de) und die Antworten im Chatprotokoll nachlesen, das im Abi>>- Portal veröffentlicht wird. (pm)