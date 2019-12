16:00 Uhr

Bescheren wir einander wunderschöne Momente

Es muss nicht ausgerechnet zum Jahreswechsel sein. Aber vielleicht bietet sich gerade diese Zeit zum Innehalten an. Zum Nachdenken darüber, was in den vergangenen zwölf Monaten besonders schön war.

Von Cordula Homann

Wofür man dankbar ist. Was einen bewegt hat. Deswegen haben wir unsere Leser um „Meinen Moment 2019“ gebeten – und sehr viel Post bekommen: Fotos von Treffen und Reisen, von Geburten, Hochzeiten oder dem Antrag und noch mehr. Besondere Augenblicke.

Natürlich kann das auch mal ein Regenbogen oder eine Sternschnuppe sein. Doch in der Regel gehören mindestens zwei dazu: Einer, der den Moment gestaltet und einer der davon überrascht wird und sich freut.

Ein netter Augenblick muss nichts kosten

Im Fall von Familie Schneider waren es ungleich mehr Menschen, die selbstlos mitangepackt haben, um dem Ehepaar glücklich zu machen. Es ist ihnen hervorragend gelungen. Weitere tolle Momente werden wir heute und in den nächsten Tagen veröffentlichen. Wir sollten uns gegenseitig mehr so schöne Momente schenken. Davon kann man nicht zuviel haben. Ein Lächeln, ein nettes Wort, spontane Hilfe – ein kleiner netter Augenblick muss nicht mal etwas kosten.

Und für alle, die einen Schubs brauchen, haben wir heute eine Sonderseite mit Komplimenten. Die kann man ausschneiden und weiterschenken. Und dann den Moment genießen, wie sich jemand darüber freut. Und das ist ja auch etwas Schönes.

