Beschwingte Zeit mit den PiccaDilly’s

Karten für Konzerte rund um Weihnachten

„Christus natus est – Christus, der Heiland und Erlöser, ist uns geboren.“ Unter diesem Titel singen die PiccaDilly’s am 7. und 8. Dezember sowie kurz vor „Heilige Drei Könige“ am 4. und 5. Januar die Lieder ihres aktuellen Weihnachtsprogramms. Mit einem ausgewogenen Programm aus Chorsätzen unterschiedlicher Stilarten laden die PiccaDilly’s ihr Publikum laut Pressemitteilung ein, sich einen Abend lang von Liedern rund um das „große Wunder“, das die Geburt Christi für uns Menschen bedeutet, verzaubern, aber auch beschwingen zu lassen. Die Bandbreite der dargebotenen Stücke reicht von traditionellen deutschen Weihnachtsliedern, wie „Zu Bethlehem geboren“ und „Wie schön leuchtet der Morgenstern“, über Gospelmusik wie „Elija Rock“ bis zu dem in lateinischer Sprache verfassten, aber dennoch zeitgenössischen „Hodie Christus natus est“, das der Konzertreihe seinen Namen gibt.

Eva Horner begleitet den Chor bei ausgewählten Stücken wie immer gefühlvoll und versiert am Piano. Unter dem ambitionierten Dirigat von Klaus Nürnberger möchten die PiccaDilly’s ihr Publikum mit einem Streifzug durch die weihnachtliche Musik erfreuen und rahmen mit den Konzertterminen die Advents- und Weihnachtszeit ein. Die Konzertbesucher sollen diesmal bei einigen bekannten Liedern zum Mitsingen motiviert werden, um so ein ganz besonderes Musikerlebnis zu vermitteln.

Die insgesamt vier Konzerte finden am zweiten Adventswochenende (Samstag und Sonntag) sowie am 4. und 5. Januar, kurz vor Heilige Drei Könige, jeweils um 19 Uhr statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Konzerte in der Übersicht:

(Samstag): Konzert im Festsaal des Schlosses Dillingen

(Sonntag) Konzert im Festsaal des Schlosses Dillingen

(Samstag) Konzert im Rittersaal des Schlosses Höchstädt

(Sonntag) Konzert im Rittersaal des Schlosses Höchstädt

Ab Montag, 11. November, können Konzertkarten unter der Homepage www.piccadillys.de vorbestellt werden. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Alle vorreservierten Karten müssen bis 18.45 Uhr an der Abendkasse abgeholt werden. (pm)

