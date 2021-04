Besinnliche Andacht mit konzertanter Musik

Das Stabat Mater von Pergolesi erklingt in der Haunsheimer Dreifaltigkeitskirche. Die Lieder gehen zu Herzen

Das Motiv der unter dem Kreuz stehenden Mutter Jesu, in dem sich die tiefsten menschlichen Trauerfahrungen widerspiegeln, hat seit Jahrhunderten sowohl Maler als auch Komponisten immer wieder zur künstlerischen Darstellung angeregt. So auch Giovanni Battista Pergolesi aus Neapel, der im Jahre 1736 kurz vor seinem Tode als 26-Jähriger sein „Stabat Mater“ vollendete. In der unter Corona-Bedingungen sehr gut besuchten Andacht in der Haunsheimer Dreifaltigkeitskirche, die vom Karfreitag auf Dienstag vorverlegt wurde, hat ein Instrumentalquintett unter der Leitung von Heidrun Krech-Hemminger diese Betrachtungen und Bilder verwirklicht.

Maßgeblichen Anteil an einer zu Herzen gehenden Aufführung hatten zwei Solistinnen, die den hohen Anforderungen, perfekt aufeinander abgestimmt, gerecht wurden. Pfarrer Friedrich Martin übersetzte den theologischen Gehalt. Dabei thematisierte er in seinen Betrachtungen den Schmerz, die Trauer und die brennende Liebe der Gottesmutter in eindringlichen Worten.

Die andächtige Musik Pergolesis, seine intensive Frömmigkeit voller ergreifender Schlichtheit, aber auch mit opernhaften Anklängen gehörte zu seiner Zeit zu den am meisten aufgeführten Werken. Selbst Johann Sebastian Bach hat sie in einer Vertonung des 51. Psalms aufgegriffen wie auch später Mozart in seinem Requiem. Das kleine Orchester bestand aus kirchenmusikalisch erfahrenen instrumentalen Könnern, wobei Andreas Käßmeyer am Cembalo sowie Stephanie Gierer am Cello und Bärbel Düthorn-Rinner an der Viola zuverlässig, wirkungsvoll und souverän ihre Begleitfiguren gestalteten. Marina Bögl und Heidrun Krech-Hemminger an den Violinen gaben in melodischer Schönheit und rhythmischer Klarheit dem musikalischen Aufbau beredtes Profil. Diese Instrumentierung ermöglichte in dem akustisch so tragfähigen Kirchenraum eine hohe Durchsichtigkeit der Struktur, die von fugierter bis zu akkordgestützter Begleitung reichte. Die Solostimmen profitierten davon und nutzten ihre Aufgaben hochexpressiv. Iris Lutzmann verfügt über eine warm timbrierte, modulationsfähige Stimme von großer Ausdruckskraft, die sie in beseelter Musikalität einsetzte. Ihr dunkler Alt strömte leicht, elegant und unangestrengt dahin, immer an den textlichen Vorgaben ausgerichtet. Katharina Diana Brandels Sopran war von exquisiter Klangschönheit, technisch perfekt geführt, gut in der Phrasierung und in der Subtilität ihrer Ausdruckskunst. Mit ihrem völlig nahtlos verbundenen Stimmregister konnte sie sich vom Piano zur dramatischen Leidenschaftlichkeit steigern.

Beide Sängerinnen waren mit der Fülle des Wohllauts ausgestattet, sie sangen empfindungsreiche Duette und betonten den Charakter in einer inspirierten Deutung.