28.12.2019

Besinnliche Stimmung im Spital und im Krankenhaus

Die Stadtkapelle Dillingen ließ es sich nicht nehmen, im Heilig Geist Stift an Weihnachten zu spielen.

Die Stadtkapelle Dillingen spielt in zwei Einrichtungen

Auch in diesem Jahr ließ es sich die Stadtkapelle Dillingen nicht nehmen, im Heilig-Geist-Stift an Weihnachten zu spielen. Traditionell trafen sich die Musiker der Kapelle dafür am Heiligen Abend, um nachmittags auf allen Stationen zu spielen.

Heimleiter Siegfried Huber freute sich, dass über 40 Musiker, und darunter auffallend viele junge Musikanten, bei dem diesjährigen Auftritt dabei waren und den Heimbewohnern und Angestellten mit ihren weihnachtlichen Klängen eine schöne Einstimmung auf den Heiligen Abend boten. Gleichwohl wissend, dass es an solch einem Tag besonders hoch anzurechnen ist, dass sie sich zu ihnen auf den Weg gemacht haben.

Nach dem Lied „Stille Nacht, Heilige Nacht“ auf jeder Station machte sich die Stadtkapelle noch auf den Weg zum Krankenhaus Dillingen und spielte dort ebenso auf allen Stationen mit Patienten. Die Stadtkapelle schloss damit den Reigen zahlreicher Weihnachtssingen und -konzerte zu Weihnachten ab. Dann verabschiedete sich die Kapelle in eine kurze Pause, um im neuen Jahr beim großen Neujahrsempfang der Stadt Dillingen ihren nächsten großen Auftritt zu absolvieren. (pm)

