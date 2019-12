23.12.2019

Besinnliche und feierliche Stimmung

Der große Bonavoce-Chor beeindruckte in der Dillinger Basilika durch die sehr anspruchsvolle und berührende Darbietung von Vivaldis „Magnificat“.

Bona-Musiker lassen die Basilika in Dillingen erstrahlen

Erstmalig nach der umfassenden Renovierung konnte das Adventskonzert des St.-Bonaventura-Gymnasiums wieder in der Basilika St. Peter in Dillingen stattfinden. Feierlich eröffnet wurde das gutbesuchte Konzert durch die Fanfare von Jacques Nicolas Lemmens, dabei zeigte Farina Mayrshofer ihr ganzes Können an der Orgel. Nach der Begrüßung des Publikums durch Stadtpfarrer Wolfgang Schneck und Schulleiter Franz Haider musizierten verschiedene Ensembles allein und miteinander.

So stimmte das Vororchester (Leitung Heike Sirch) unterstützt durch Schülerinnen des Instrumentalensembles mit bekannten weihnachtlichen Melodien, wie „Stille Nacht“, auf den Konzertabend ein. Das klanglich ausgewogene und ergreifende Spiel der jungen Streicher verleitete manchen Besucher zum Mitsingen. Bei der sich anschließenden Introituskantate „Mache dich auf, werde licht“ bildeten die Ensembles der Unterstufe eine große und motivierte Gruppe von jungen Musikern. Begleitet durch das Vororchester zeigten die Chorklassen (Leitung Alexandra Finck und Anke Konrad) auf eindrucksvolle Weise ihre bereits sehr guten stimmlichen und musikalischen Fähigkeiten.

Mit den Liedern „Advent ist ein Leuchten“ und „Maria durch ein Dornwald ging“ gestalteten die beiden Chorklassen einen sehr gelungenen Übergang zum Concerto grosso „Fatto per la notte di natale“ (= Weihnachtskonzert) des Komponisten Arcangelo Corelli. Die Solistinnen Ariane Kraus, Adeline Kerimow (Geige) und Lilly Aninger (Cello) führten, begleitet durch das Orchester Bonarco (Leitung Filip Marius), von einer besinnlichen in eine feierliche Stimmung. Dabei musizierten sowohl die Solistinnen als auch das Tutti musikalisch sehr differenziert und stilsicher.

Danach zeigten sowohl das Orchester mit dem ersten Satz aus der Komposition „Palladio“ als auch der Chor Bonavoce (Leitung Michael Finck) mit dem A-capella-Werk „Elijah Rock“ eine weitere Facette musikalischer Stilrichtungen.

Die Komposition „Tollite Hostias“ von Camille Saint-Säens bildete den Übergang zum Höhepunkt des Abends. Beim „Magnificat“ von Antonio Vivaldi präsentierten Bonavoce und Bonarco das Ergebnis der Probenwoche im November und gestalteten ein klanglich ausgewogenes und abwechslungsreiches Werk. Die Gesangssolisten Lisa Demmeler, Pia Manz und Jochen Manger kamen dabei sehr gut zur Geltung. Den großen Abschluss des Konzerts bildete Mack Wilbergs „Ding! Dong! Merrily On High“, bei dem sich fast alle Mitwirkenden zu einem großen Chor zusammenschlossen und das Publikum noch einmal erleben durfte, wie viele engagierte Schüler sich bei der Gestaltung des sehr gelungenen Konzertabends eingebracht haben. (pm)

