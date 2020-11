09.11.2020

Besondere Auszeichnung für einen Feuerwehrmann aus Hausen

Einige Positionen wurden neu besetzt. Kommandant Armin Gentner ist seit zwölf Jahren im Amt.

Kurz vor dem neuerlichen Lockdown führte die Feuerwehr Hausen ihre Herbstversammlung mit Neuwahlen durch. Das zurückliegende Vereinsjahr war aufgrund der Corona-Pandemie laut Pressemitteilung sehr ereignisarm. So konnten beispielsweise die geplante Maifeier, das Straßenfest und der Kameradschaftsabend nicht durchgeführt werden.

Wahlleiter ist Dillingens Oberbürgermeister

Im Mittelpunkt der Versammlung standen jedoch die Neuwahlen des Ersten und Zweiten Kommandanten sowie des gesamten Vorstands. Als Wahlleiter fungierte Oberbürgermeister Frank Kunz zusammen mit den Wahlhelfern Feuerwehrreferent Dietmar Reile sowie den beiden Hausener Stadträten Matthias Fürholzer und Marcus Jonietz.

Die goldene Bandstange

Als Erster Kommandant wurde Armin Gentner erneut bestätigt. Die Kreisbrandinspektion ehrte den Kommandanten für die geleisteten zwölf Jahre mit der goldenen Bandspange. Markus Stegmüller wurde als neuer Zweiter Kommandant gewählt und ersetzt in dieser Position Andreas Fluhry. Fluhry wird der Feuerwehr weiterhin als Gruppenführer erhalten bleiben. Thomas Fluhry und Michael Ross werden auch in Zukunft das Amt des Ersten und Zweiten Vorsitzenden bekleiden. Das weitere Vorstandsteam wurde ebenfalls in den bisherigen Ämtern bestätigt.

Ehrenamt auch in schweren Zeiten

Ergänzt wird es in Zukunft durch die neuen Beisitzer Florian Kling und Patrick Mayer. Andreas Ross wird nun das Amt des Zweiten Schatzmeister übernehmen. Kunz und Stadtbrandinspektor Markus Pfeifer dankten dem Führungsteam für die gute und engagierte Zusammenarbeit sowie den anwesenden Kameraden für ihren ehrenamtlichen Einsatz, besonders in diesen schweren Zeiten der Corona-Pandemie. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen