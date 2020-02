vor 25 Min.

Besonderer Flohmarkt für den guten Zweck

Aktion der Wirtschaftsjunioren Dillingen in der Gundelfinger Brenzhalle

In der Brenzhalle in Gundelfingen findet am Sonntag, 29. März, ein ganz besonderes Event der Wirtschaftsjunioren Dillingen statt. Der „Flohmarkt für den guten Zweck“ geht in die zweite Runde und steht unter der Schirmherrschaft von Landrat Leo Schrell. Die Idee entstand in einem Arbeitskreis, der sich ehrenamtlich für soziale Zwecke einsetzt.

Die Flohmarktartikel können Privatpersonen und Firmen im Vorfeld in der Zeit vom 20. bis 27. März bei der Sparkasse Dillingen-Nördlingen oder der Firma Gartner Extrusion in Gundelfingen abgeben und spenden. Eine weitere Abgabemöglichkeit besteht am Samstag, 28. März, von 17 bis 20 Uhr direkt an der Brenzhalle. Entgegengenommen werden nur gut erhaltene Waren in der maximalen Größe eines Umzugskartons. Der Warenwert pro Artikel sollte mindestens fünf Euro betragen. Am Flohmarkttag selbst können die Schnäppchenjäger dann von 8 bis 16 Uhr wieder auf die Pirsch gehen.

Die Waren werden am Ausgang mit einer freiwilligen, verhandelbaren Spende „bezahlt“. Auf dem Flohmarkt werden außerdem selbst gestaltete Oster- und Geburtstagskarten der Kindergartenkinder verkauft.

Der Gesamterlös wird an teilnehmende Kindergärten des Landkreises Dillingen gespendet. Zusätzlich ist eine Spende in Höhe von 500 Euro an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, vorgesehen. (pm)

Weitere Informationen zum sozialen Flohmarkt in Gundelfingen gibt es im Internet unter www.guter-flohmarkt.de

Themen folgen