vor 50 Min.

Besonderes Musikprojekt

„Poems On The Rocks“ in Birkenried

Birkenried Am Wochenende lockt das Kulturgewächshaus Birkenried wieder mit zwei Veranstaltungen. Am Samstag, 29. September, ist um 20 Uhr „Poems On The Rocks“ zu Gast. Die Gruppe nimmt die Zuhörer laut Pressemitteilung mit auf eine poetische Reise durch die gesamte Geschichte des Rocks – von den Sechzigern bis weit ins Millennium. Das Musikprojekt aus Stuttgart ist eine der ersten Bands, die übersetzte deutsche Lyrics und Rock auf die Bühne brachten. Das Besondere: Die direkt in den Songs platzierten deutschen Übersetzungen durch den Schauspieler Jo Jung, die Stimme vieler Produktionen von ZDF, SWR und ARTE, und die zusätzlich songbezogene Video-Show im Hintergrund von Karsten Hoppe. Bei „Poems On The Rocks“ erleben Zuhörer die Texte und Musik von Bob Dylan bis Pink Floyd.

Am Sonntag, 30. September, gibt es um 14 Uhr authentischen Blues mit dem serbischen Bluessänger und Bluesharpspieler Slavko Hilfert alias „Two Bags Bluesman“. Der charismatische und vom Leben gezeichnete Sänger tritt wieder mit Sohn Filip in Birkenried auf. Zu dem Blueskonzert am Sonntag bringt Slavko die serbische Sängerin Anita R.s nach Birkenried mit. Am Kontrabass spielt Werner Bürgle. Der Eintritt am Sonntag ist frei. (pm)

Themen Folgen