Bestsellerautorin Ursula Poznanski liest in Dillingen

Die Bestsellerautorin Ursula Poznanski liest am Donnerstagabend im Dillinger Sparkassensaal.

Für Literaturfreunde steht ein besonderes Ereignis auf dem Programm: Bestsellerautorin Ursula Poznanski liest heute Abend im Sparkassensaal in Dillingen.

Die Bestsellerautorin Ursula Poznanski kommt am Donnerstag, 14. November, nach Dillingen. Sie liest ab 19.30 Uhr im Sparkassensaal in Dillingen. Und zwar aus ihrem aktuellen Thriller "Vanitas - Schwarz wie Erde". Dabei lässt sie ihre Zuhörer in die dunkle Welt einer Wiener Blumenhändlerin eintauchen, die gegen Verbrecher ermittelt.

Die österreichische Schriftstellerin hat mehrfach Auszeichnungen erhalten. Für ihren Thriller Erebos bekam sie 2011 den deutschen Jugendliteraturpreis der Jugendjury.

Karten gibt es, so weit vorrätig, an der Abendkasse. (dz)

